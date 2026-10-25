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Un but tardif de Beier offre la victoire au BVB contre Francfort

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BVB, actualité : Maximilian Beier reçoit une récompense particulière après son but victorieux contre Francfort

Un but magnifique pour offrir au Borussia Dortmund une victoire 1-0 contre l’Eintracht Francfort, sous les yeux de la star des fléchettes Stephen Bunting, puis une récompense toute particulière : le samedi soir de Maximilian Beier, connu pour être un amateur de fléchettes, a été presque parfait.

Après le match, un supporter du BVB a même fait parvenir à l’attaquant un billet pour les quarts de finale du championnat d’Europe de fléchettes, organisé à Dortmund, dimanche. « J’irai demain, c’est sûr, oui », s’est réjoui Beier auprès de Sky à propos de ce cadeau, qui lui a été remis par l’intermédiaire de l’entraîneur Niko Kovac.

La présence de Bunting au Signal Iduna Park avait évidemment aussi une saveur particulière pour Beier. Dimanche, Bunting affrontera Gerwyn Price en quart de finale du championnat d’Europe de fléchettes. Beier a révélé lui avoir même déjà « pris un leg » lors d’un duel de fléchettes et s’est désigné « sans aucun doute » comme le meilleur joueur de fléchettes du BVB. Bunting lui aurait même « dit que j’ai du potentiel pour après ma carrière », a raconté Beier, évoquant une possible carrière dans les fléchettes après le football.

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BVB, actualité : un ancien de Dortmund pourrait faciliter un transfert

Le Borussia Dortmund se serait déjà intéressé à un recrutement du jeune talent polonais du milieu de terrain Marcel Regula l’été dernier. Et selon de récents articles de presse, le BVB compte revenir à la charge lors du mercato hivernal.

Il se trouve que Zlatan Alomerovic, un ancien joueur de Dortmund, est le coéquipier de Regula au Zaglebie Lubin, club de première division polonaise. Le gardien de 35 ans avait déjà joué dans les équipes de jeunes du BVB, avant de disputer 112 matches officiels avec la réserve du Borussia entre 2010 et 2015.

Pourrait-il aussi, de sa propre initiative, donner envie à Regula de rejoindre Dortmund ? Il a en tout cas promis son aide au joueur de 19 ans si celui-ci est transféré au BVB : « Pour ce qui est du logement en Allemagne, dès qu’il y aura des offres concrètes, je l’aiderai à choisir », a déclaré Alomerovic à Kanal Sportowy à l’intention de Regula.

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BVB, actualité : Kovac souhaite un bon rétablissement à Kompany : « Il a besoin de temps »

L’entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac, a adressé ses vœux de rétablissement à l’entraîneur principal du Bayern Munich, Vincent Kompany, et souligné qu’il fallait laisser au Belge tout le temps nécessaire pour récupérer.

« L’important, dans cette phase, est de le laisser tranquille. Il a besoin de temps, car nous savons tous à quel point le métier d’entraîneur est éprouvant », a déclaré Kovac à Sky avant la victoire 1-0 du BVB contre l’Eintracht Francfort, samedi soir.

Kompany est soigné et soumis à des examens depuis vendredi dans un hôpital de Munich, après s’être effondré au centre d’entraînement du FCB alors qu’il assistait à une séance de l’équipe réserve. Comme l’a souligné samedi matin Max Eberl, directeur sportif du Bayern, l’état de Kompany est stable, mais le Belge pourrait être indisponible pendant plusieurs semaines.

« Je lui souhaite évidemment, comme tous les supporters de football, le meilleur : qu’il se rétablisse rapidement et puisse aussi revenir sur le terrain », a insisté Kovac à l’adresse de Kompany.

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BVB, calendrier : les prochains matches du Borussia Dortmund

Date Compétition Match Mardi 27 octobre (20 h 45) Coupe d’Allemagne Borussia Dortmund – Werder Brême Samedi 31 octobre (18 h 30) Bundesliga Bayern Munich – Borussia Dortmund Mercredi 4 novembre (21 h) Ligue des champions Borussia Dortmund – Betis Séville Samedi 7 novembre (15 h 30) Bundesliga Borussia Dortmund – SV Elversberg Samedi 21 novembre (15 h 30) Bundesliga Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund



