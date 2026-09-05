Dans le même temps, le but de Haaland a été le seul du match à domicile de Manchester City contre le promu de Premier League Coventry City. Les Cityzens ont ainsi fêté une troisième victoire en trois matches de championnat cette saison et se sont d’abord installés en tête du classement.

Haaland a marqué à la 26e minute après un travail préparatoire d’Antoine Semenyo. C’était son troisième but de la saison.

Du côté de City, deux recrues coûteuses ont fait leurs débuts : Iliman Ndiaye (70 millions d’euros en provenance d’Everton) et le vice-champion du monde Enzo Fernandez, recruté à Chelsea pour 145 millions d’euros dans la dernière ligne droite du mercato.

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Coventry toujours muet : Lampard peste contre la défaite

Fernandez s’est intégré sans problème au milieu de terrain du successeur de Guardiola, Enzo Maresca, et a été impliqué sur le but de la victoire, avant que Semenyo ne trouve la tête de Haaland d’un centre au second poteau.

Malgré une nette domination territoriale et davantage de frappes, la victoire de City n’a toutefois rien eu de souverain. Coventry a laissé passer plusieurs bonnes occasions et aurait largement mérité d’inscrire son premier but de la saison.

« Je ne pense pas que nous méritions de perdre ce match. Ils ont eu beaucoup le ballon, ce à quoi nous nous attendions, mais nous avons été très bien organisés », a déclaré l’entraîneur des visiteurs Frank Lampard. « Ils n’ont pas eu beaucoup de grosses occasions, et nous en avons eu trois. Je suis désolé pour les gars de ne pas avoir pu repartir avec un point. »