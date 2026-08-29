Avant même les trois minutes de jeu, le gardien avait déjà dû aller chercher le ballon au fond de ses filets lors de l’ouverture de la Bundesliga contre l’Union Berlin. On ne pouvait rien reprocher au joueur de 24 ans : sur un corner, Emmanuel Latte Lath a propulsé le ballon de la tête au fond des filets à bout portant. Le faux départ d’Atubolu était ainsi total.

La frustration n’a toutefois pas duré longtemps. Younes Ebnoutalib a renversé la rencontre peu après avec un doublé en l’espace de 51 secondes (10e, 11e) en faveur des Aigles. L’attaquant a même ajouté un autre but après la pause (67e). De l’autre côté, Atubolu a livré une prestation convaincante et réalisé plusieurs parades de haut niveau. Sur le deuxième but encaissé de l’après-midi, il a de nouveau été impuissant, lorsque Leopold Querfeld (79e) a encore marqué de la tête sur corner.

Les choses ont même encore empiré pour Atubolu et ses nouveaux coéquipiers dans le temps additionnel : Tim Skarke a marqué à bout portant pour le score final de 3-3 (93e), et là encore, le gardien de l’équipe visiteuse n’a rien pu faire.

Atubolu sort de plusieurs semaines déjà agitées. En mai, à l’insistance de ses conseillers de l’époque chez Epic Sports, il avait fait part d’un souhait de départ au SC Fribourg et refusé une prolongation de contrat. Son objectif était un transfert en Premier League dès cet été. L’agence lui avait apparemment laissé entrevoir des possibilités auprès de plusieurs grands clubs. Mais cela ne s’est finalement pas concrétisé. Fribourg a alors réagi de son côté en recrutant Mio Backhaus au Werder Brême pour douze millions d’euros.

Adi Hütter sur les débuts d’Atubolu : « Tout ne se passera probablement pas parfaitement »

Vendredi, le prêt d’un an d’Atubolu à Francfort a finalement été officialisé. Il n’a donc pas eu beaucoup de temps pour préparer ses débuts. « Tout ne se passera probablement pas parfaitement. D’un autre côté, Noah a énormément d’expérience en Bundesliga, il a récemment disputé la finale de la Ligue Europa et je pense qu’il va faire un bon match aujourd’hui », a déclaré l’entraîneur de l’Eintracht, Adi Hütter, avant la rencontre au micro de Sky.

La situation des gardiens s’était aussi récemment tendue à Francfort. Kaua Santos, qui s’était régulièrement fait remarquer par ses erreurs, avait récemment été rétrogradé au rang de numéro deux par Hütter. Dans le même temps, le gardien remplaçant Michael Zetterer serait proche d’un transfert à Leeds United.

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Avec Atubolu, Hütter estime désormais avoir trouvé la bonne solution : « Le mercato n’est pas encore fermé. Nous sommes toujours en mesure de faire quelque chose. Les choses se sont passées ainsi, la porte s’est ouverte. Kaua nous a fait un peu douter, notamment à Brentford (Francfort y a perdu un match amical 0-7, ndlr). Puis il y a eu la possibilité de faire venir Noah Atubolu. C’est très important pour nous. C’est un joueur qui gravite dans l’orbite de l’équipe nationale. »

Bien que le prêt d’Atubolu ne coure dans un premier temps que jusqu’à l’été prochain, le gardien pourrait rester à Francfort au-delà. Comme le rapporte Sky , une obligation d’achat aurait été convenue. Selon cette information, 13 millions d’euros devront être versés l’été prochain au SC Fribourg. Selon kicker , l’Eintracht paie d’abord un million d’euros de frais de prêt, tandis que l’obligation d’achat s’élève à 12,5 millions d’euros. Avec des bonus liés aux performances, la somme totale peut grimper jusqu’à 16 millions d’euros.