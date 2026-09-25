Sur une offrande de la star du Bayern Michael Olise, l’attaquant du Real Madrid a inscrit le 1-0 pour les Bleus à la 54e minute d’une frappe puissante, alors que sur le bord du terrain, le nouveau sélectionneur Zinedine Zidane faisait ses débuts.

Juste après ce but, qui devait finalement offrir à la France un court succès à l’extérieur, Mbappé s’est toutefois mis à boiter légèrement en se tenant le genou. Après une brève célébration, il a été soigné par le staff médical des Bleus, le visage marqué par la douleur, avant de revenir peu après sur la pelouse dans un premier temps. Son retour n’a cependant duré que quelques minutes, avant que Mbappé ne s’effondre au sol et ne signale qu’il ne pouvait finalement plus continuer. Le regard du joueur de 27 ans était alors très inquiet et Zidane a fait savoir après la rencontre que son capitaine s’était « surétendu le genou en frappant ».

À quel moment Kylian Mbappé a-t-il dû être remplacé contre la Turquie ?

À la 59e minute, Mbappé a en tout cas été remplacé par Désiré Doué et a regagné le vestiaire, frustré. Un diagnostic se fait certes encore attendre, mais Zidane ne s’est montré après le coup de sifflet final absolument pas optimiste : « Malheureusement, cela n’a pas l’air bon », a déclaré le technicien de 54 ans, avant d’annoncer que Mbappé ne rejouerait pas lors des prochains matches de Ligue des nations prévus en Belgique lundi, contre l’Italie vendredi prochain, puis de nouveau contre la Belgique le 5 octobre. Mbappé quittera donc prématurément le rassemblement de l’Équipe de France.

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L’inquiétude devrait bien entendu aussi être de mise à Madrid. Son coéquipier au Real Arda Güler, qui occupait le rôle de meneur de jeu avec la Turquie, s’est encore enquis avec inquiétude de la blessure de Mbappé directement sur le terrain. Le superstar réussit lui aussi jusque-là une saison prolifique devant le but : après huit apparitions toutes compétitions confondues en 2026/27 avec le Real, Mbappé en est déjà à huit buts et deux passes décisives.