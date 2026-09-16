Sous une pluie battante à Anfield Road, l’ancien milieu de terrain du RB Leipzig a inscrit de superbe manière le but du score final. Sur une passe de Cody Gakpo en position axiale, Szoboszlai a amorti de la poitrine, laissé le ballon rebondir une fois, puis l’a expédié du droit dans la lucarne droite depuis près de 30 mètres.

Le gardien de Tottenham, Martin Dubravka, s’est certes envolé avec brio, mais face à la magnifique trajectoire du ballon, il s’est étiré en vain. Tandis que les supporters et les commentateurs entraient en extase, Szoboszlai a célébré en posant ostensiblement son doigt sur son oreille droite. « Certains le trouveront peut-être arrogant, mais quand on peut marquer de tels buts, qui ne le serait pas ? », a demandé le Daily Mail.

« Il a ensorcelé le public avec un but du siècle », a ensuite écrit le média hongrois index.hu. Pour Sky Sports , cette réalisation était « magique » et « exceptionnelle ».

Le nouvel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, s’est lui aussi montré dithyrambique : « Le troisième but est de classe mondiale, il est exceptionnel. » À propos des qualités particulières de Szoboszlai sur les frappes de loin, il a déclaré : « Avec lui, avant même le tir, tu te dis qu’il peut marquer. Avec d’autres joueurs, tu penses peut-être : “C’est trop loin.” Avec lui, on se dit que ça peut faire but. »

Pour Szoboszlai, il s’agissait de son troisième but de la saison lors de son sixième match cette saison. Auparavant, il avait déjà marqué lors du 2-2 face à Newcastle United en ouverture de la Premier League, ainsi que lors de la victoire 2-1 contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions.

Dominik Szoboszlai entre en jeu contre Tottenham

La position de Szoboszlai chez les Reds fait bel et bien débat. Parce que le milieu champion bien rodé de la saison 2024/25, composé de Szoboszlai, Ryan Gravenberch et Alexis Mac Allister, a été remanié après l’arrivée du meneur de jeu Florian Wirtz, Szoboszlai a parfois été utilisé un peu plus bas.

En outre, Liverpool a des problèmes au poste d’arrière droit, raison pour laquelle le joueur de 25 ans y a dépanné à plusieurs reprises. Contre les Spurs, il est entré en jeu après un peu plus d’une heure à la place du jeune James McConnell et a évolué à son poste de prédilection.

Wirtz a été ménagé contre les Spurs et ne figurait pas dans le groupe. Grâce à ce succès contre le rival londonien en championnat, Liverpool s’est qualifié pour le quatrième tour de la Carabao Cup. Avant la trêve internationale, le huitième du classement affrontera dimanche l’ancien club d’Iraola, l’AFC Bournemouth.