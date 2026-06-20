But du Real… Nagelsmann s’exprime sur la blessure de la star allemande : « La situation ne semble malheureusement pas très bonne. »

L'Allemagne a connu un coup dur malgré sa victoire 2-1 face à la Côte d'Ivoire lors de la 2e journée du groupe 5 de la Coupe du monde 2026, samedi.

Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a rapidement fait le point sur la blessure d’un de ses joueurs, contraint de quitter le terrain en première période.

Au micro de la chaîne ZDF après la rencontre, le sélectionneur allemand a fait part de son inquiétude.

Nagelsmann a déclaré : « Nico Schlotterbeck souffre d’un problème au ligament interne du genou et doit passer une IRM demain… La situation ne semble malheureusement pas très bonne. »

Le défenseur a ressenti cette gêne dès les premières minutes, mais il a tenu à rester sur la pelouse jusqu’à la mi-temps malgré la douleur.

Interrogé sur le fait de ne pas l’avoir remplacé plus tôt, Nagelsmann a assumé : « La décision de le laisser sur le terrain était principalement tactique. Il a réalisé une très bonne performance jusqu’à la fin de la première mi-temps. »

Schlotterbeck avait été aligné d’entrée lors des deux premiers matchs de l’Allemagne, contre Curaçao puis la Côte d’Ivoire, aux côtés de Jonathan Tah en charnière centrale.

Antonio Rüdiger l’a remplacé en seconde période face à la Côte d’Ivoire.

Selon le journal allemand Bild, le nom de Schlotterbeck figurerait toujours sur la short-list du Real Madrid. Le club espagnol suit sa progression et pourrait passer à l’action en cas de performances remarquables durant le Mondial.

Selon l’article, le transfert du défenseur du Borussia Dortmund pourrait coûter entre 50 et 60 millions d’euros, une somme à la portée du Real Madrid.

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