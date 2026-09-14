Lors du duel entre les Red Devils et les Skyblues, le Norvégien a fait mouche à la 60e minute de jeu, en poussant au fond des filets du rival local un centre dévié du défenseur de City Josko Gvardiol.

Le but d’Haaland aurait toutefois dû être refusé après coup, puisque son coéquipier Enzo Fernandez était légèrement hors jeu au moment de la passe de Gvardiol. L’Argentin n’a certes pas touché le ballon, mais il s’est activement dirigé vers lui dans son mouvement, attirant ainsi l’attention du défenseur de United Lisandro Martínez.

Bien que le VAR ait revu l’action et vérifié une possible position de hors-jeu, le but a été accordé aux Cityzens. Le vidéo-arbitre n’a toutefois évalué que le mouvement de Haaland qui, contrairement à Fernandez, ne se trouvait pas dans la zone sanctionnable.

Quelques heures après la fin du match, l’instance anglaise des arbitres Pro Ref a reconnu une « erreur d’appréciation » du corps arbitral emmené par l’arbitre Michael Oliver. Le VAR aurait dû envoyer Oliver vers le moniteur au bord du terrain afin qu’il puisse au moins juger l’action sous un nouvel angle.

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Comment s’est terminé le match entre Manchester City et Manchester United ?

City est malgré tout parvenu à préserver ce court avantage jusqu’au bout et à prendre trois points. Les Skyblues s’étaient retrouvés en infériorité numérique très tôt après un geste violent de Phil Foden, et ont joué à un homme de moins pendant plus de 70 minutes.

Mais United n’a pas su tirer profit de sa supériorité numérique, surtout offensivement, où le club hôte a totalement manqué de créativité. C’est ainsi qu’un coup de pied arrêté a offert la plus grosse occasion de la rencontre jusque-là, mais le superbe coup franc de Marcus Rashford n’a trouvé que le poteau gauche (45e).

Au retour des vestiaires aussi, c’est le poteau qui a empêché l’ouverture du score, Kobbie Mainoo échouant lui aussi à quelques millimètres près (51e). Les Red Devils semblaient enfin être entrés dans leur match, jusqu’à ce qu’Haaland, jusque-là très discret, frappe avec un sang-froid implacable.

Au classement, ManCity affiche donc toujours un bilan parfait de quatre victoires en quatre matches et occupe la deuxième place derrière le champion Arsenal en raison d’un but encaissé de plus. United, en revanche, pointe à la 13e place avec quatre points.