Busquets envoie un message à Messi sur son futur

Busquets est impatient de voir Messi prolonger son contrat au Camp Nou.

Sergio Busquets a ajouté sa voix à ceux qui appellent Lionel Messi à mettre fin à l'incertitude entourant son avenir à Barcelone et à s'engager avec un nouveau contrat.

Busquets invite Messi à prolonger

Le sextuple vainqueur du Ballon d'Or se dirige vers une fin de bail au Barça, sans aucune prolongation convenue dsur un contrat qui expirera fin juin.

Des pourparlers concernant un nouveau mandat sont en cours, avec une chance que le joueur prolonge, et Busquets est impatient de voir son collègue de longue date sugner.

Interrogé sur la saga Messi par le média Cadena Ser, Busquets a déclaré: "J'espère que nous continuerons à jouer ensemble l'année prochaine. Voyons s'il prolonge."

Pour l'instant, le milieu de terrain vainqueur de la Coupe du monde se concentre sur l'Euro avec l'Espagne, avec une place en huitièmes de finale gagnée par l'équipe de Luis Enrique malgré les difficultés en phase de groupes.

Le joueur de 32 ans a aidé l'Espagne à remporter l'Euro 2012 et cherche désespérément à remettre la main sur le trophée car il est peu probable qu'il participe à de nombreux autres tournois internationaux.

Busquets, qui a 124 sélections à son actif, a ajouté : "Oui, le Championnat d'Europe est le dernier pour moi, mais la Coupe du monde je ne sais pas. Si Luis Enrique me demande d'aller à la Coupe du monde, est-ce que je dirai non ? Je ne sais pas, on verra".