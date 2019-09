Busquets : "De Jong doit encore s'adapter au style du Barça"

Le milieu de terrain espagnol a eu des mots d'encouragement envers son coéquipier batave, dont les débuts à Barcelone sont mitigés.

Frenkie De Jong a été annoncé comme l’héritier du trône de Busquets au cœur du milieu de terrain de Blaugrana, et beaucoup, parmi les observateurs, ont suggéré que la transition d’ à Barca serait simple compte tenu des liens profonds qui unissent les clubs.

Les deux hommes ont débuté ensemble lors des deux derniers matches du Barca, mais l’équipe d’Ernesto Valverde a connu un début de saison difficile. Après une défaite de la première journée face à l'Athletic Club, qui fut suivi par un nul à peine encourageant contre le Betis, ils ont dû faire match nul 2-2 à Osasuna lors de la dernière journée.

De Jong n'a pas totalement convaincu lors de ces parties, et Busquets lui a trouvé des circonstances atténuantes. "Il doit s'adapter à un style de football autre que celui de l'Ajax", a affirmé Busquets. "Mais il sera génial, maintenant et à l'avenir, il peut être l'un des meilleurs."

L'article continue ci-dessous

De Jong a joué un rôle prépondérant dans la victoire 4-2 des sur l’ vendredi soir, marquant son premier but pour son pays pour égaliser le score à 1-1. Busquets, de son côté, avait disputé 90 minutes lors de la victoire 2-1 de l' face à la Roumanie la nuit précédente. Les deux coéquipiers vont se retrouver à partir de la semaine prochaine pour essayer de reproduire ces bonnes performances en club. Ce n'est pas gagné d'avance, et même De Jong l'a avoué à demi-mot.

Questionné il y a quelques jours sur ses premières semaines à Barcelone, le meilleur milieu de terrain de la dernière Ligue des Champions a reconnu qu'il avait un peu perdu ses repères. "Les choses se sont bien passées lors de la préparation, mais je dois avouer que je n'ai pas joué mes meilleurs matchs en ce début de saison", a-t-il déclaré dans des propos accordés à De Telegraaf.

Le Hollandais ne s'inquiète pas outre mesure pour la suite et garde foi en ses qualités et en sa capacité à rebondir : "Les gens paniquent, mais pas moi. Je sais que je peux contribuer beaucoup plus avec le ballon pendant le match. Je peux être beaucoup plus dominant, alors je ne m'inquiète pas trop pour ça."