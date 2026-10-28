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Burnley a nommé Fabio Celestini au poste d’entraîneur principal, quatre jours après avoir limogé Nicky Hayen. L’ancien entraîneur du CSKA Moscou et du FC Bâle prend les rênes d’une équipe 22e de Championship, qui ne compte qu’une victoire en championnat cette saison. Le Suisse sera sur le banc pour la première fois samedi, lorsque Burnley recevra Portsmouth à Turf Moor.

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Burnley se tourne vers Celestini après le départ de Hayen

Celestini a été confirmé au poste de nouvel entraîneur de Burnley. Le club a rapidement cherché à remplacer Hayen, limogé samedi après une défaite 4-1 contre Lincoln City. Selon la Press Association, Burnley n’a pas dévoilé la durée du contrat de l’entraîneur suisse.

Burnley n’a remporté qu’un seul de ses 12 matches de championnat depuis sa relégation de Premier League et occupe la 22e place du Championship. Dans son communiqué annonçant cette nomination, le club a déclaré que Celestini « arrive avec une capacité éprouvée à gagner et à s’adapter à différents environnements footballistiques ».

Diego López salue la détermination de Celestini

Cette nomination met également fin aux spéculations associant Steven Gerrard au poste vacant. L’ancien entraîneur des Rangers était devenu le favori des bookmakers après le départ de Hayen. Diego López, directeur du football de Burnley, qui n’a lui-même rejoint le club que cette semaine, estime que Burnley a trouvé la bonne personne.

López a déclaré : « Fabio apporte la passion, l’expérience et les connaissances que nous recherchions. Il a fait preuve d’une détermination et d’une conviction extraordinaires pour venir à Burnley. Nous voulons des personnes qui souhaitent vraiment être ici et aider ce club à grandir. Fabio en est un exemple évident. »

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Le redressement de Bâle sous Celestini donne de l’espoir à Burnley

Celestini a récemment entraîné le CSKA Moscou, qu’il a quitté en mai. Il a également dirigé les clubs suisses de Lugano, Luzern, Sion et Bâle. Son passage à Bâle se distingue : en 18 mois, il a mené le club de la dernière place du classement à un doublé championnat-coupe.

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Prochains matchs BUR Championship 11:00 POR

Le nouvel entraîneur ne se fait aucune illusion sur la tâche qui l’attend à Turf Moor. Sur le site officiel de Burnley, Celestini a déclaré : « Quand je regarde Burnley, je vois un club doté d’un grand potentiel et des joueurs de grande qualité, qui peuvent nous aider à réaliser les ambitions de nos supporters. Je connais la situation dans laquelle nous nous trouvons et je l’ai déjà vécue. Nos supporters méritent de voir une équipe jouer avec conviction dès le coup d’envoi. »

Portsmouth, premier test pour le nouvel entraîneur de Burnley

Celestini, qui a passé 10 ans comme joueur en France et en Espagne et compte 35 sélections avec la Suisse, dirigera son premier match samedi, lorsque Burnley recevra Portsmouth à Turf Moor.

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Un résultat positif donnerait à Burnley un coup de pouce dont le club a grand besoin pour tenter de sortir de la zone de relégation.



