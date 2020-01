Burnley-Leicester (2-1) - Renversés, les Foxes manquent l'occasion de revenir sur City

Alors qu'ils menaient au score, les hommes de Brendan Rodgers ont été renversés par Burnley et ne profitent pas du match nul de Manchester City.

ayant de nouveau laissé filer des points précieux, samedi après-midi, face à (2-2), Leicester, à 3 points des hommes de Pep Guardiola au classement, était sommé d'en profiter ce dimanche, sur la pelouse de . Toutefois, face aux 15es de , les Foxes ont manqué l'occasion de revenir à hauteur du Champion d' , ne faisant pas respecter la hiérarchie en s'inclinant après un second acte manqué...

Les Foxes s'écroulent en seconde période

En première période, les hommes de Brendan Rodgers étaient les premiers à se mettre en évidence. Mais James Maddison, à la réception d'un bon centre de Jamie Vardy, était trop court pour reprendre (12e). Vingt minutes plus tard, faisait cette fois la différence, grâce à un exploit individuel d'Harvey Barnes (33e), lequel remontait le terrain de manière décidée avant d'ouvrir le score d'une frappe du pied droit. En fin de période, les visiteurs manquaient l'occasion de doubler la mise suite à une reprise de la tête manquée d'Ayoze Pérez. À la pause, l'écart était mince et laissait présager un second acte plus ouvert.

Incapables de doubler la mise, les visiteurs s'exposaient à un retour de Burnley... Et allaient être punis. Après seulement quelques minutes en seconde période, Chris Wood profitait d'un cafouillage de la défense adverse propulser le cuir au fond des filets (54e). Leicester avait ensuite l'opportunité de reprendre l'avantage, mais Jamie Vardy, pourtant en grande forme cette saison, voyait son pénalty repoussé Nick Pope (67e). Pas un bon signe pour la suite.

Et ce qui devait arriver arriva, revigorés par le scénario avantageux de cette seconde période, les joueurs de Burnley s'offraient même le luxe de prendre l'avantage grâce à un but de Westwood, lequel profitait d'un dégagement manqué de l'expérimenté Evans pour conclure de près (78e). Renversés, les Foxes pourront nourir des regrets suite au pénalty manqué par Jamie Vardy, et manquent l'occasion de revenir à hauteur de Manchester City. Rageant.