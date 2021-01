Burnley a mis fin à un l'interminable record de Liverpool

Burnley a défait Liverpool jeudi soir en Premier League, mettant fin à la série d'invincibilité des Reds.

est tombé sous le choc 1-0 à Anfield contre jeudi soir, alors qu'ils glissaient de plus en plus par derrière dans la course au titre.

Les champions en titre de la n'avaient pas réussi à marquer lors de leurs trois matchs précédents, mais peu s'attendaient à ce qu'ils aient du mal contre l'équipe de Sean Dyche. Jurgen Klopp a décidé de laisser Mohamed Salah et Roberto Firmino sur le banc, se montrant plutôt confiant, mais cela s'est radicalement retourné contre lui.

Liverpool a profité de la majeure partie de la possession de balle en première mi-temps, mais n'a pas créé trop d'opportunités, bien que Divock Origi se soit retrouvé face à face avec Nick Pope, sratant une belle opportunité.

Salah et Firmino sont entrés en jeu juste avant l'heure pour essayer de remettre Liverpool en action, mais Burnley a tenu bon.

Ensuite, l'impensable s'est produit. Burnley a marqué sur pénalty, et la solide défense de Burnley a tenu bon pour une victoire choc qui aura été célébrée à Manchester.

La défaite met fin au record de Liverpool, invaincu en 68 matchs à Anfield. Une rencontre qui remonte à avril 2017, lorsque les Reds avaient perdu contre .

Les joueurs de Jurgen Klopp traversent en ce moment une période compliquée : plus aucune victoire en championnat depuis plus d’un mois avec la victoire 7 buts à 0 le 19 décembre face à Crystal Palace, aucune réalisation marquée depuis le 27 décembre dernier.

D'un point de vue comptable, Liverpool laisse filer vers le titre et compte désormais 6 unités de retard sur le leader de la Premier League, qui n'est autre que le grand rival Manchester United.

De quoi considérablement irriter Jurgen Klopp. Le coach allemand s'est d'ailleurs acrroché avec son homologue de Burnley Sean Dyche à la mi-temps de la rencontre.