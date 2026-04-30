Burnley a décidé de se séparer immédiatement d’une de ses grandes stars, après une altercation avec Quilindschy Hartman

Scott Parker n’est plus l’entraîneur de Burnley. L’Anglais de 45 ans est tenu pour responsable de la relégation du club hors de la Premier League.

La semaine dernière, les Clarets ont officiellement été relégués après une défaite 0-1 à domicile contre Manchester City. Mike Jackson prendra les commandes pour les quatre dernières journées.

Sur le site officiel du club, l’ancien international anglais, qui a connu une belle carrière de joueur, prend congé avec dignité : « Ce fut un immense privilège de diriger ce fantastique club durant les deux dernières années. J’ai apprécié chaque instant, mais je pense qu’il est désormais temps pour les deux parties de prendre une nouvelle direction. »

Conflit

Quilindschy Hartman doit à nouveau dire au revoir à un entraîneur avec qui ses relations étaient tendues. Il avait déjà quitté Feyenoord en raison d’un conflit avec Robin van Persie.

Après des débuts prometteurs en Angleterre, les relations se sont dégradées : le Néerlandais de 24 ans a été écarté de l’équipe avant que ne circule un bruit de transfert vers l’Ajax.

Finalement, le Néerlandais est resté à Burnley et s’est réconcilié avec Parker ; il a retrouvé sa place de titulaire lors des cinq dernières journées.

Reste à savoir si le latéral, sous contrat jusqu’en 2029, accompagnera Burnley en Championship la saison prochaine ; son salaire élevé pourrait inciter le club à le céder.