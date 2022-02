Burkina Faso-Sénégal (1-3) : Mané et les Lions tiennent leur finale

Considéré comme l'un des immenses favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal était opposé à la vaillante équipe du Burkina Faso, ce mercredi. Une équipe "en mission", selon les dires de son sélectionneur en conférence de presse. En jeu, une place en finale. Et les partenaires de Sadio Mané, patients et appliqués, sont allés la chercher.

Les Lions tombent sur un os

Toutefois, rien n'a été facile pour les hommes d'Aliou Cissé, peu aidés par la très bonne organisation tactique du Burkina Faso. Dans un match disputé sur un rythme conséquent, le Sénégal aurait pu prendre l'avantage sur pénalty. Mais par trois fois (34e, 42e, 45e+8), l'arbitre de la rencontre, aidé par la VAR, a finalement fait le choix de ne pas en accorder.

Remuant en attaque, Sadio Mané s'est démarqué d'une frappe du gauche surprenante dans la surface de réparation, repoussée de manière peu académique par le portier adverse (45e+5). À la pause, Les Lions n'avaient pas encore pris le meilleur sur les Étalons, méritants.

Sadio Mané prend ses responsabilités

C'est en seconde période, et plus précisément en fin de match, que la différence a finalement été faite. D'abord, grâce à un but signé Abdou Diallo (70e). À la suite d'un corner, le défenseur du Paris Saint-Germain, à l'affût, a contrôlé le cuir avant de finir à bout portant.

Sonné, le Burkina Faso a baissé les armes quelques minutes plus tard (76e). Cette fois, c'est Bamba Dieng, autre pensionnaire de Ligue 1, lui qui joue à l'Olympique de Marseille, qui a fait exulter tout un peuple. Trouvé par Sadio Mané, le jeune attaquant a pu doubler la mise en s'arrachant. Le Burkina Faso est ensuite parvenu à réduire le score par l'intermédiaire d'Ibrahim Touré (82e).



Un réveil trop tardif, insuffisant pour empêcher le Sénégal de se hisser en finale. D'autant que Sadio Mané, décidément en feu, a mis fin aux derniers espoirs adverses en allant tromper le portier adverse d'un piqué plein d'adresse (87e). Deuxième finale de rang pour les Lions.