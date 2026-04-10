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Bundesliga : retrouvez toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui diffuse les matchs en direct à la télévision et en streaming ?

Bundesliga
Augsburg
Bayer Leverkusen
Bayern Munich
Borussia Dortmund
M'Gladbach
Eintracht Francfort
FC Heidenheim
FC Koeln
Fribourg
Hambourg
Hoffenheim
Mayence
RB Leipzig
St.Pauli
Union Berlin
VfB Stuttgart
Werder Brême
Wolfsburg

Vous trouverez ici toutes les informations concernant la diffusion des matchs de Bundesliga à la télévision et en streaming.

La Bundesliga attire chaque année des millions de spectateurs. Grâce à leur aura mondiale, le BVB Dortmund et le Bayern Munich séduisent également un public bien au-delà des frontières allemandes. Voici où suivre en direct tous les matchs de ce championnat phare.

Bundesliga, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui diffuse les matchs en direct à la télévision et en streaming ?

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
BeIN SPORTS 2
Wolfsburg vs Eintracht Francfort
BeIN SPORTS MAX 6
RB Leipzig vs M'Gladbach
BeIN SPORTS MAX 5
St.Pauli vs Bayern Munich
BeIN SPORTS MAX 4
FC Koeln vs Werder Brême
BeIN SPORTS MAX 6
VfB Stuttgart vs Hambourg
BeIN SPORTS MAX 8
Mayence vs Fribourg
BeIN SPORTS MAX 5

Combien de temps encore Sky et DAZN détiennent-ils les droits TV ?

Depuis la saison 2025/26, le marché des droits a évolué : pour suivre l’élite du football allemand, il faut désormais passer par deux diffuseurs. 

D’une part, Sky retransmet la rencontre du « vendredi sous les projecteurs » qui ouvre la journée, ainsi que toutes les affiches du samedi. L’opérateur de télévision payante diffuse les rencontres aussi bien sur sa chaîne linéaire qu’en streaming via SkyGo et WOW.

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À compter de cette saison, l’émission phare du samedi est désormais diffusée sur DAZN. En plus des retransmissions en direct des matchs, la plateforme assurera également la couverture exclusive des rencontres du dimanche. Outre la diffusion linéaire, un live stream additionnel sera proposé sur le site et l’application DAZN. Ces droits, attribués aux deux diffuseurs, restent valables jusqu’à la saison 2028/2029.

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En outre, plusieurs rencontres sélectionnées en début et en fin de saison resteront visibles en clair à la télévision, principalement sur Sat.1.

Bundesliga : tous les détails de la diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs en direct à la télévision et en streaming ? Suivi en direct sur SPOX.

Vous ne pouvez pas suivre les matchs en direct à l'écran, mais vous ne voulez pas manquer les temps forts de la Bundesliga ? Alors n'hésitez pas à consulter notre page d'accueil. Nous vous proposons un live-ticker pour certains matchs. Vous y trouverez notamment tout ce qui concerne le Bayern et le BVB.

Guide TV et streaming de la Bundesliga : où voir quel match en direct en Allemagne ? Le récapitulatif.

FaitEn bref
OrganisateurDFL
Fondation24 août 1963
Équipes 18
Journées34
Joueur le plus capé (sélection)Karl-Heinz Körbel (602) 
Meilleur buteurGerd Müller (365)
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