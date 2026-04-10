La Bundesliga attire chaque année des millions de spectateurs. Grâce à leur aura mondiale, le BVB Dortmund et le Bayern Munich séduisent également un public bien au-delà des frontières allemandes. Voici où suivre en direct tous les matchs de ce championnat phare.

Bundesliga, toutes les informations sur la diffusion en un coup d’œil : qui diffuse les matchs en direct à la télévision et en streaming ?

Combien de temps encore Sky et DAZN détiennent-ils les droits TV ?

Depuis la saison 2025/26, le marché des droits a évolué : pour suivre l’élite du football allemand, il faut désormais passer par deux diffuseurs.

D’une part, Sky retransmet la rencontre du « vendredi sous les projecteurs » qui ouvre la journée, ainsi que toutes les affiches du samedi. L’opérateur de télévision payante diffuse les rencontres aussi bien sur sa chaîne linéaire qu’en streaming via SkyGo et WOW.

À compter de cette saison, l’émission phare du samedi est désormais diffusée sur DAZN. En plus des retransmissions en direct des matchs, la plateforme assurera également la couverture exclusive des rencontres du dimanche. Outre la diffusion linéaire, un live stream additionnel sera proposé sur le site et l’application DAZN. Ces droits, attribués aux deux diffuseurs, restent valables jusqu’à la saison 2028/2029.

En outre, plusieurs rencontres sélectionnées en début et en fin de saison resteront visibles en clair à la télévision, principalement sur Sat.1.

Bundesliga : tous les détails de la diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs en direct à la télévision et en streaming ? Suivi en direct sur SPOX.

Vous ne pouvez pas suivre les matchs en direct à l'écran, mais vous ne voulez pas manquer les temps forts de la Bundesliga ? Alors n'hésitez pas à consulter notre page d'accueil. Nous vous proposons un live-ticker pour certains matchs. Vous y trouverez notamment tout ce qui concerne le Bayern et le BVB.

Guide TV et streaming de la Bundesliga : où voir quel match en direct en Allemagne ? Le récapitulatif.