Bundesliga - Marcus Thuram signe un doublé pour M'gladbach

Entré en jeu pour la dernière demi-heure, l'international espoirs français a renversé le match pour permettre à son équipe de l'emporter (2-1).

Marcus Thuram a inscrit ses deux premiers buts sous ses nouvelles couleurs ce dimanche en . Non titularisé pour la première fois depuis son arrivée, l'ancien guingampais est entré pour la dernière demi-heure de jeu alors que son équipe était menée par Düsseldorf.

Il a alors inscrit un doublé pour offrir les trois points au Borussia M'gladbach. Il a d'abord inscrit un but de la tête sur un centre de Lainer (74e), avant de doubler la mise quatre minutes plus tard après un exploit individuel et une conclusion avec un peu de réussite.

Cette victoire permet à M'gladbach de remonter à la sixième place du classement, avec dix points prix en cinq journées.

Le jeune Marcus Thuram poursuit de son côté son intégration en Allemagne avec ces deux premières réalisations en championnat (il avait déjà marqué en coupe). Il est arrivé outre-rhin cet été en provenance de Guingamp contre 9 millions d'euros.