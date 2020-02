Bundesliga - Marcus Thuram : "J'espère que les gens attendent beaucoup de moi"

Performant en Bundesliga depuis son arrivée l'été dernier, l'attaquant français a besoin des attentes élevées pour avoir envie de progresser.

Auteur de dix buts et de cinq passes décisives toutes compétitions confondues avec le , Marcus Thuram vit une première saison particulièrement réussie en , lui qui est arrivé l'été dernier en provenance d'un En Avant condamné à la . Performant en , l'attaquant français doit en grande partie sa forme actuelle à une adaptation humaine conforme à ses besoins pour exprimer au mieux ses qualités.

"Quand j'ai parlé avec le directeur sportif, le coach et le chef du recrutement, j'ai senti qu'il y avait une entente, qu'on voyait le foot de la même manière. Ils me suivaient depuis 2015, ils me connaissaient. Quand je suis venu ici, j'ai vu les installations, le stade est fantastique, les supporters sont fantastiques. C'est vraiment un club avec une identité. Quand je suis arrivé, j'aimais l'endroit où j'étais. Je pense que c'est le principal", a-t-il confié, dans un entretien accordé à Football.

"J'espère que les gens attendent beaucoup de moi"

"Ensuite, j'ai eu la chance que le coach ait des idées super claires, que ça prenne bien avec l'équipe. Vous savez, il y a plein de choses pour qu'une saison se passe bien. Et s'il y en a une petite qui ne va pas, ça peut changer toute l'histoire. Ça ne s'est joué à rien", a aussi ajouté le fils de l'illustre Lilian Thuram, qui pourrait venir toquer aux portes de l'Equipe de France s'il continuait à progresser comme il le fait du côté du Borussia Mönchengladbach.

Mais attention, le principal intéressé n'est pas du genre à se mettre une pression négative. Bien au contraire. "J'espère que les gens attendent beaucoup de moi. C'est comme ça qu'on progresse. Si j'arrive dans le stade, que je prends la balle et qu'il n'y a pas de réactions, ça ne donne pas cette excitation qui donne envie de progresser et de devenir de plus en plus fort. Plus il y a de gens qui comptent sur vous, plus vous avez envie de bien faire pour ne pas les décevoir".