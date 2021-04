Bundesliga - Les joueurs de Schalke 04 agressés après la relégation du club

Relégué pour la première fois depuis 1988 suite à sa défaite contre l'Arminia Bielefeld (0-1), le club allemand a vécu un retour mouvementé, mardi.

Défait sur la pelouse de l'Arminia Bielefeld mardi soir (1-0) en Bundesliga, Schalke 04, lanterne rouge du championnat allemand avec 13 points au compteur, a vu ses derniers espoirs s'envoler. Suite à ce revers, le club est officiellement relégué en seconde division. Il y a deux ans, Schalke 04 disputait encore la Ligue des Champions... Terrible.

Malheureusement, la situation du club n'a cessé de se dégrader et est aujourd'hui déplorable. Preuve en est, plusieurs joueurs ont été agressés dans la nuit alors que l'équipe rentrait à Gelsenkirchen et était attendue par des centaines de fans. Des comportements condamnables, qui ont été contrôlés tant bien que mal par la police, selon le média Kicker.

"Le club condamne ce comportement dans les termes les plus forts"

Ce mercredi matin, Schalke 04 n'a pas souhaité passer ces agissements sous silence, et a donc communiqué. "Après le retour du match de Bundesliga à l'extérieur à Arminia Bielefeld, il y a eu un échange entre l'équipe professionnelle et les groupes de supporters tôt mercredi matin (21 avril) à l'arène", explique d'abord le club allemand .

"Dans le cadre de cette rencontre, des personnes individuelles, auparavant non affectées, de la foule, ont dépassé les limites non négociables pour le FC Schalke 04. Avec toute la frustration compréhensible et toute la colère compréhensible à propos de la relégation en 2ème division : le club n'acceptera jamais que l'intégrité physique de ses joueurs et employés soit mise en danger", précise ensuite le club, remonté. Enfin, Schalke 04 annonce qu'une enquête a d'ores et déjà été ouverte.

"Le club condamne ce comportement dans les termes les plus forts et se présente naturellement devant ses employés. Le traitement de l'incident a déjà commencé. Le FC Schalke 04 ne fera aucun autre commentaire à ce sujet tant que l'incident n'aura pas été élucidé". Des incidents qui ne font qu'ajouter de la peine à une situation déjà critique.