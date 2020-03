Bundesliga - Le Bayern lance une campagne contre le racisme

Le club bavarois a lancé une campagne visant à sensibiliser contre le racisme relayant des messages de plusieurs joueurs.

Le a lancé ce jeudi une campagne contre la racisme dans le football. Le club bavarois a publié un communiqué sur son site internet ainsi que des messages sur les réseaux sociaux.

Des t-shirt portant la mention "Rot gegen Rassismus" (carton rouge au racisme, en VF) seront également mis en vente et les bénéfices reversés à des associations. Plusieurs joueurs comme Thomas Müller, Serge Gnabry ou encore Manuel Neuer se sont également exprimés.

Plusieurs personnalités du club se sont également exprimé sur le sujet, à commencer par Karl-Heinz Rummenigge : "Nos stades sont de plus en plus utilisés comme tribunes par des individus isolés. Cela ne doit pas donner l'impression que la majorité pense comme eux. (...) Il est grand temps d'envoyer un signal clair.

"Nous sommes le plus grand club du monde. On est en droit d'attendre de nous que nous affichions nos couleurs : le FC Bayern se dresse contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations de toutes sortes. (...) Ceux qui ne sont pas d'accord avec ça se sont trompés de club."

Une campagne qui fait echo aux trop nombreux incidents racistes qui ont émaillé cette saison de football dans plusieurs pays d'Europe. L'un des derniers en date étant celui des supporters de Guimaraes visant l'attaquant de Porto Moussa Marega - passé pendant une saison sous les couleurs de leur club. Des incidents pour lesquels le club a été condamné à une amende de... 714€.