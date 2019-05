Bundesliga | Classement, calendrier du Bayern et de Dortmund - Les différents scenarii possibles pour le titre

À une journée de la fin, le titre de champion d'Allemagne n'a pas encore été décerné. Le Bayern et le Borussia Dortmund sont encore à la lutte.

La touche à sa fin ce week-end avec la dernière journée. Et rien n'est encore décidé (ou presque) dans le championnat allemand, si le suspens fait rage pour la course à la Ligue des champions entre quatre équipes, le champion n'est pas encore connu. Si le peut enfin assurer son sacre et un septième titre consécutif ce week-end lors de l'ultime journée de , le club bavarois est sous la pression de son dauphin, le Borussia Dortmund, en embuscade avec deux points de retard.

QUEL EST LE CLASSEMENT ACTUEL DE LA BUNDESLIGA ?

Classement Bundesliga Classement Matches joués Points Différence 1. Bayern Munich 33 75 +52 2. 33 73 +35 3. 33 66 +35 4. Borussia M'gladbach 33 55 +15

En cas d'égalité entre deux équipes à l'issue de la saison c'est le goal-average qui prévaut. De ce fait, et la lecture du classement ci-dessus, on peut estimer que seul un revirement de situation majeure peut priver le Bayern Munich d'un nouveau titre, le septième consécutif. Même en cas de victoire du Borussia Dortmund, un match nul suffit au Bayern Munich au vu de l'énorme écart au niveau de la différence de buts entre les deux équipes.

QUELLES SONT LES DYNAMIQUES DES ÉQUIPES ?

Alors que le Bayern Munich avait l'occasion d'officialiser son titre en cas de victoire sur la pelouse de Leipzig, les Bavarois ont seulement ramené le point du match nul. Les hommes de Niko Kovac qui seront champions en cas de résultat positif, tout autre qu'une défaite, sont invaincus en Bundesliga depuis plus de trois mois. Le Bayern Leverkusen est la dernière équipe à avoir fait chuter le champion en titre, c'était le 2 février.

Le Bayern Munich reste sur quatre victoires lors de ses six derniers matches de Bundesliga, avec un large succès contre le Borussia Dortmund lors de cette série (5-0). Un résultat que le BVB risque de ressasser longtemps une fois la saison terminée.

Hormis leur défaite contre le Bayern, les hommes de Lucien Favre ont fait deux autres faux-pas dans la dernière ligne droite. Une défaite, qui leur reste en travers de la gorge, sur leur pelouse contre l'ennemi juré, , et un match nul en déplacement sur la pelouse du . Plus irrégulier que le Bayern Munich, le Borussia Dortmund tient tout de même une cadence effrénée en championnat avec dix points pris sur quinze possibles lors des cinq derniers matches.

QUEL EST LE CALENDRIER DU BAYERN MUNICH?

QUEL EST LE CALENDRIER DU BORUSSIA DORTMUND ?

L'AVIS DE LA RÉDACTION

Le statut quo est de rigueur dans cette course au titre. Fort de son expérience des grands rendez-vous, le Bayern Munich ne va pas se manquer à domicile. Face à son ancien club, Niko Kovac n'a pas le droit à l'erreur. Qui plus est, quoi de mieux pour les Bavarois que de fêter leur titre devant leur public et ainsi de faire le plus beau des adieux pour Arjen Robben et Franck Ribéry qui vont disputer leur dernier match pour le club.

En déplacement, le Borussia Dortmund va déjà devoir se concentrer sur un match loin d'être simple avant d'espérer avoir une bonne nouvelle en provenance de l'Allianz Arena. Notre avis est que le Bayern va faire le travail à domicile et décrocher son 29ème titre de champion d' , et ce malgré la pression jusqu'à la dernière journée du Borussia Dortmund.