Bundesliga | Calendrier, horaire, classement : la course au maintien avec 3 équipes concernées

À deux journées de la fin, trois formations peuvent encore accrocher la place de barragiste en Allemagne.

Par son format à 17 équipes, la détonne dans le paysage des grands championnats européens. La compétition allemande est palpitante pour sa course au titre entre le et le cette saison, mais la lutte pour la relégation n'a pas encore rendu son verdict pour autant.

En fait, le tableau est assez clair : trois formations - , et - sont assurées de terminer dans les trois dernières places, mais il reste à savoir dans quel ordre. La place de 16ème permet de passer par les barrages pour se maintenir. Les deux dernières places sont synonymes de relégation immédiate.

QUEL EST LE CLASSEMENT ACTUEL DE LA ?

Classement Bundesliga Classement Matches joués Points Différence 15. 32 31 -18 16. Stuttgart 32 24 -41 17. Nuremberg 32 19 -34 18. Hanovre 32 18 -42

L'affaire est complexe pour Hanovre, bon dernier et avec la pire différence de buts. La lanterne rouge de Bundesliga est condamnée à un sans-faute pour espérer, mais elle n'a plus son destin entre ses pieds. Pas plus que Nuremberg, d'ailleurs, malgré une différence de buts plus intéressante pour cette formation. Stuttgart part avec un avantage certain.

QUELLES SONT LES DYNAMIQUES DES ÉQUIPES ?

Malgré quelques grosses désillusions à l'extérieur, Stuttgart a eu le mérite de prendre des points ces dernières semaines. Le VfB a notamment signé une victoire de prestige contre le fin avril (1-0). Un succès comme une oasis entre deux revers secs, à (6-0) et Berlin (3-1).

Nuremberg, de son côté, doit remonter à fin mars pour trouver trace d'une victoire - face à Augsbourg (3-0). Depuis, le club bavarois a empoché 3 petits points en faisant 3 matches nuls - dont un contre le Bayern (1-1) - et en concédant deux défaites.

Enfin, Hanovre s'est offert un petit sursaut d'orgueil après une série terrible de 9 revers consécutifs. Ce renouveau récent ne devrait pas suffire pour le club de Basse-Saxe.

L'article continue ci-dessous

QUEL EST LE CALENDRIER DE STUTTGART ?

Le VfB Stuttgart n'aura pas une mission aisée lors de ses deux dernières sorties puisqu'il défiera le , le 11 mai (15h30) puis Schalke 04 une semaine plus tard à la même heure, le 18 mai (15h30).

QUEL EST LE CALENDRIER DE NUREMBERG ?

Pour espérer, Nuremberg est condamné à réaliser un exploit contre le Borussia Mönchengladbach le 11 mai (15h30) avant de terminer à le 18 mai (15h30).

QUEL EST LE CALENDRIER D'HANOVRE ?

La lanterne rouge se confrontera à Fribourg ce samedi 11 mai et affrontera Düsseldorf lors de la dernière journée de cette saison 2018-19.

L'AVIS DE LA RÉDACTION

Même si l'espoir subsiste pour les deux formations actuellement relégables, Stuttgart a une avance trop significative pour s'écrouler dans les deux dernières journées. Le club du sud devra toutefois finir le travail pour s'éviter toute mauvaise surprise. Son statut de club historique ne lui offre aucune garantie, Hambourg est bien placé pour le savoir...

Pronostic : Nuremberg et Hanovre relégués, Stuttgart barragiste.