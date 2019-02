Bundesliga - À 40 ans et 136 jours, Pizarro bat un record au Werder Brême

Claudio Pizarro a arraché le nul ainsi qu'un record pour le Werder Brême contre le Hertha Berlin ce samedi.

À 40 ans et 136 jours ce samedi, Claudio Pizarro, l'attaquant vétéran du Werder Brême en Bundesliga, a arraché le point du nul à la dernière seconde sur le terrain du Hertha Berlin (1-1). Un véritable record de longévité encore jamais atteint dans le championnat allemand.

Pizarro buteur vétéran

Pour mesurer l'ampleur de cet exploit, il faut aussi replacer le contexte de la rencontre. En effet, le but de l'attaquant péruvien n'est pas anodin, puisqu'il s'agit d'une réalisation inscrite à la sixième et dernière minute du temps additionnel et qui a été marquée non pas sur un cafouillage suite à un corner mais sur un coup franc direct, juste à l'entrée de la surface.

Claudio Pizarro a ainsi permis aux siens d'égaliser et d'arracher le point du nul après l'ouverture du score adverse signée Davie Selke (25e). Le jeune attaquant de 24 ans avait ainsi ouvert la marque grâce à une passe décisive signée Salomon Kalou.

Le Hertha Berlin (9e, 32 points) et le Werder Brême (10e, 31 points) sont en course pour les strapontins continentaux en cette deuxième partie de saison allemande. Cette réalisation n'a donc rien d'anecdotique d'un point de vue comptable. De son côté, le Hertha, qui s'était incliné 3-0 la semaine précédente face au Borussia Mönchengladbach, rate donc l'occasion de gagner du terrain dans la lutte pour les places internationales.

À noter également que cette rencontre s'est jouée devant une belle affluence avec pas moins de 49 627 spectateurs qui se sont massés à l'Olympiastadion pour assister à ce match comptant pour la 22e levée de Bundesliga.

