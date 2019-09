Bundesliga, 5ej. : les stats à connaître avant Bayern Munich - Cologne

Voici les statistiques Opta à connaître avant le match Bayern Munich-Cologne, prévu ce samedi (15h30) en Bundesliga.

Le va affronter Cologne, ce samedi, avec l'envie de s'imposer et continuer dans la dynamique de son succès obtenu en Ligue des Champions face à l'Etoile Rouge (3-0).

Ainsi, devant leur public, les joueurs de de Niko Kovac, pourront compter sur un Robert Lewandowski, auteur de 7 buts en 4 matches depuis le début de cet exercice 2019-2020 en .

Lors de sa conférence de presse, Niko Kovac a notamment livré son sentiment sur une possible présence de Thomas Muller et Philippe Coutinho ensemble sur le terrain. Visiblement, cette perspective n'enchante pas le technicien.

"Ce serait trop offensif. Les deux joueurs ont leurs propres qualités pour aller de l'avant, mais nous avons besoin d'un bon équilibre. Je ne l’ai pas complètement exclue, mais pour le moment, ce n’est pas une option", a-t-il indiqué devant les médias.

Les statistiques avant Bayern Munich - Cologne :

o Le Bayern a remporté neuf de ses dix derniers matches de contre Cologne (et un nul). Leur dernière défaite

est arrivée à Cologne en février 2011 (3-2).

o La dernière défaite à domicile du Bayern contre Cologne a eu lieu en février 2009, avec Jürgen Klinsmann au poste de

manager (Buteurs: Daniel Van Buyten - Fabrice Ehret, Daniel Brosinski).

o Chacun des quatre derniers matches entre le Bayern et Cologne à l'Allianz Arena qui ont eu lieu

lieu lors de l’Oktoberfest ont tous abouti à des nuls. La dernière victoire du Bayern à domicile contre Cologne

à cette période date de septembre 1984 (2-0).

o Aucune équipe n’a remporté plus de matches à l’extérieur en Bundesliga contre le Bayern que Cologne (9, idem

pour Dortmund).

o Après avoir fait match nul 1-1 à Leipzig, le Bayern est quatrième de la Bundesliga avec huit points. La dernière fois qu'ils

avaient si peu de points après quatre matchs date de 2014/15 - ils ont tout de même remporté le championnat avec dix points d'avance

à cette époque.

Le Bayern a concédé quatre buts en Bundesliga cette saison, tous en première période. Seuls

les promus de l’Union et Paderborn (5) en ont pris plus avant la mi-temps.

o Le Bayern est invaincu lors de ses 15 derniers matchs à domicile en Bundesliga (12 victoires, 3 nuls). Leur dernière

défaite est survenue en octobre 2018 contre Gladbach (0-3).

o Robert Lewandowski a inscrit son septième but de la saison en Bundesliga lors du nul 1-1 à Leipzig. Halil Altintop a été le dernier à marquer sept buts au cours des quatre premières journées pour Kaiserslautern en 2005/06. Seul Peter Meyer a marqué plus de buts à ce stade

(9 pour Gladbach en 1967/68).

o La défaite 1-0 lors du derby contre Gladbach signifie que Cologne a perdu ses deux matches à domicile en Bundesliga

cette saison. Achim Beierlorzer est devenu le premier entraîneur de Cologne à perdre ses deux premiers matchs de Bundesliga à domicile.

o En incluant la saison dernière, Cologne n'a connu qu'un seul clean sheet lors de ses 12 derniers matches. Au total, ils ont encaissé 26 buts au cours de cette période (2,2 par match).

