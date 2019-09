Bundesliga, 4e j. : les stats à connaître avant Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

Voici les statistiques Opta à connaître avant Dortmund-Leverkusen, ce samedi (15h30) au Signal Iduna Park, pour la 4e journée de la saison 2019-2020.

Après deux victoires prolifiques, le a concédé son premier revers en avant la trêve internationale face à l'Union Berlin (1-3). Un résultat qui ne devrait pas arrêter les hommes de Lucien Favre, bien déterminés à remonter sur le toit de l' .

Le BvB, équipe spectaculaire et bien rodée, avait poussé le grand Bayern dans ses retranchements la saison passée. Un scénario qui pourrait se reproduire cette saison puisque la bande à Marco Reus a conservé les mêmes forces.

Mais attention à ce match de reprise contre le , éternel outsider du tableau outre-Rhin, et qui aura des arguments à faire valoir. Le Bayer compte d'ailleurs une unité de plus que le Borussia et est toujours invaincu en championnat cette saison.

Voici les statistiques d'Opta à connaître avant cette rencontre de la 4ème journée de 2019-2020.

Les statistiques à connaître avant Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen :

Le Borussia Dortmund a remporté chacun de ses trois derniers matches de Bundesliga contre Leverkusen et est invaincu lors des cinq dernières rencontres. La dernière victoire de Leverkusen face au BVB était une victoire 2-0 à domicile en octobre 2016.

Dortmund a remporté chacun de ses quatre derniers matches à domicile contre Leverkusen, marquant au moins trois buts à chaque match. Aucune des deux équipes n'a remporté cinq matchs à domicile consécutifs contre l'autre.

Après deux victoires au début de la saison, Dortmund s'est incliné 3-1 à Union Berlin lors de la 3ème journée. L'an passé, le Borussia avait attendu la 16ème journée pour connaître son premier revers - de nouveau contre une équipe promue (2-1 à Düsseldorf).

Dortmund a marqué au moins une fois lors de chacun de ses 26 derniers matches à domicile en Bundesliga, et au moins deux fois lors du dernier match. Le club n'a pas réussi à marquer à domicile contre Wolfsburg en janvier 2018.

Le Borussia Dortmund a perdu 1-0 dans chacun de ses trois matches de Bundesliga cette saison. Seul le Hertha BSC a également concédé le premier but de chaque match.

Leverkusen est l’une des quatre équipes invaincues en 2019/20, bien que le club ait perdu des points pour la première fois lors du match nul 0-0 contre pour la 3e journée.

Deux des trois buts concédés par Dortmund face à l'Union Berlin sont venus sur corner. Au total, le club a encaissé huit buts sur corner en 2019 - plus gros total en championnat sur cette période.

Paco Alcacer, le buteur de Dortmund, a marqué lors de chacun de ses cinq matches de compétition en 2019/20 et son coéquipier Jadon Sancho a enregistré dix passes décisives en 2019 - meilleur total en Bundesliga.

Leverkusen a remporté chacun de ses quatre derniers matchs en Bundesliga et est sur le point de battre un record de club. Le club a remporté cinq matches de suite avec Christoph Daum à l’automne 1998.

Le manager de Leverkusen, Peter Bosz, a débuté la saison 2017/18 à la tête de Dortmund avec six victoires et un match nul. Il a ensuite quitté le BVB en décembre 2017.

