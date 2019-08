Bundesliga, 3e j. : les stats à connaître avant Berlin-Dortmund

Voici les statistiques à connaître avant Union Berlin-Borussia ce samedi (18h30) au Stadion An der Alten Försterei (3e journée de la saison 2019-20).

Une nouvelle fois, le a signé un début de saison parfait. Après une campagne riche et un suspense jusqu'au finish, l'équipe de Lucien Favre est bien déterminée à faire tomber le cette année.

Et pour cela, elle utilisera les mêmes ingrédients que la saison passée : un savant mélange de jeunesse et d'expérience, un jeu rapide et verticale, et une force collective qui n'est plus à démontrer.

Ce weekend, le club de la Ruhr a l'occasion de faire la passe de trois pour poursuivre son sans-faute face à un promu qui est largement dans ses cordes.

Voici les statistiques d'Opta à connaître avant cette rencontre de la 3ème journée de 2019-2020.

Les statistiques à connaître avant Union Berlin - Borussia Dortmund :

Ce sera le troisième match entre l'Union Berlin et Dortmund. Les deux matchs précédents ont eu lieu au deuxième tour de la DFB-Pokal (2016/17 et 2018/19), Dortmund a remporté les deux.

L'Union Berlin était invaincu après 90 minutes lors des deux rencontres DFB-Pokal avec Dortmund. En 2016/17, le BVB avait gagné 3-0 aux tirs au but (1-1), alors qu'en 2018/19 Dortmund avait triomphé 3-2 en prolongation.

L'Union Berlin n'a pris qu'un point sur ses deux premiers matches de . C’est le pire début de saison d’un promu depuis m'Energie Cottbus en 2000/01 (0 points, 2 défaites).

L'Union Berlin a disputé deux matches à domicile compétitifs sans marquer pour la première fois depuis octobre / novembre 2012.

Neven Subotic, le joueur de l’Union, a disputé 196 matches de Bundesliga avec Dortmund entre l’été 2008 et janvier 2018, remportant deux fois le championnat (2010/11 et 2011/12).

Dortmund a entamé sa saison de Bundesliga avec deux victoires, comme en 2017/18. Le club en avait signé 5 en 2015/16 (sous Thomas Tuchel).

Dortmund a remporté ses six derniers matches de compétition depuis la saison dernière. La dernière série aussi fructueuse date de évrier / mars 2016 sous Thomas Tuchel (7).

Dortmund a récolté six points lors de ses deux premiers matches de Bundesliga cette saison, tout en ayant été mené 1-0 dans les deux matchs. La dernière équipe de Bundesliga à faire cette performance est le FC en 2005/06.

Jadon Sancho (19 ans, 4 mois, 29 jours), l'attaquant de Dortmund, est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la ligue à marquer 15 buts en Bundesliga, après la victoire 3-1 du BVB contre Cologne.

Paco Alcacer, l'attaquant de Dortmund, a inscrit son 21e but lors de sa 28ème apparition en Bundesliga. Le dernier joueur à avoir atteint ce total aussi rapidement a été Luca Toni du Bayern en 2008 (également après 28 matches de Bundesliga).

Avec Opta .