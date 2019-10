Bulgarie - Le sélectionneur nie les problèmes de racisme avant de recevoir l'Angleterre

En conférence de presse, Krasimir Balakov a d'abord nié les problèmes de racisme de ses supporters, avant de pointer du doigt les Anglais...

Ce lundi soir (20h45), l' de Gareth Southgate se déplace en Bulgarie, pour le compte des qualifications à l' , dont la finale se déroulera à Londres. Une rencontre importante pour les Three Lions, défaits en République Tchèque lors de leur dernière sortie (2-1), qui auront à coeur de se racheter, le tout dans un contexte pour le moins particulier. Et pour cause, l'ombre d'actes racistes plane sur la rencontre...

En effet, le stade Vasil du Levski Sofia sera partiellement fermé en raison d'incidents racistes survenus lors des rencontres face au Kosovo et à la République tchèque, en juin dernier. Mais les Anglais et leur sélectionneur craignent de nouveaux comportements inacceptables ce lundi soir, et Gareth Southgate a même tenu une réunion avec ses joueurs pour leur indiquer quelle attitude adopter après des incidents survenus contre le Monténégro à l'encontre de Raheem Sterling.

"Je ne crois pas que nous ayons un si gros problème"

Une démarche que n'a visiblement pas apprécié du tout Krasimir Balakov, le sélectionneur de la Bulgarie, qui n'a pas caché son mécontentement dans des propos peu inspirés, dimanche, en conférence de presse. "Tout ce que je peux dire c'est que je ne pense pas que nous ayons un problème. Dans notre Championnat, nous avons beaucoup de joueurs de différentes origines et de couleurs de peau différentes. Je ne crois pas que nous ayons un si gros problème comme par exemple l'Angleterre", a-t-il confié.

"Il y a eu plusieurs incidents racistes à différents niveaux en Angleterre, ce que je peux comprendre d'une certaine façon puisque c'est un plus grand pays avec une population très diverse", a ensuite poursuivi le sélectionneur... Des propos maladroits tenus par Krasimir Balakov, qui ne devraient pas contribuer à apaiser la tension palpable qui entoure cette rencontre de football entre Bulgares et Anglais, mais qui devraient avoir le mérite de motiver encore un peu plus les Three Lions.