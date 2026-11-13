Comment regarder Bulgarie-Islande avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous risquez de rencontrer des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Choisissez un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette).

. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à son service pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Avant-match

UEFA Nations League C - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Hristo Botev, Plovdiv

La Bulgarie reçoit l’Islande au stade Hristo Botev de Plovdiv, en Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA. Le leader du groupe cherchera à creuser son avance sur une équipe bulgare qui lutte pour rester dans la course.

L’Islande arrive en Bulgarie en tête du groupe 4, après avoir déjà battu les Bulgares 3-0 plus tôt dans cette campagne. L’équipe d’Arnar Gunnlaugsson s’est distinguée dans le groupe et cherchera à conforter sa position à l’extérieur.

La Bulgarie, entraînée par Atanas Ribarski, occupe la troisième place du groupe et doit obtenir un résultat pour rester dans la course en Ligue des nations. Ses résultats récents ont été contrastés, mais sa victoire contre le Luxembourg lors de son dernier match lui a donné de l’élan avant cette rencontre.

Le match aller, disputé plus tôt ce mois-ci, s’est soldé par une victoire confortable de l’Islande. La Bulgarie devra nettement élever son niveau pour inverser la tendance à domicile.