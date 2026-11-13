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UEFA Nations League C
team-logoBulgarie
Hristo Botev, Plovdiv
team-logoIslande
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Bulgarie - Islande en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming suivre le match ?

Bulgarie vs Islande
Bulgarie
Islande
UEFA Nations League C

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder en direct le match Bulgarie-Islande de la Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA aujourd’hui.

Comment regarder Bulgarie-Islande avec un VPN

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SuisseDAZN
CanadaFubo
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  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.
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Avant-match

crest
UEFA Nations League C - Journée 5
Hristo Botev, Plovdiv

La Bulgarie reçoit l’Islande au stade Hristo Botev de Plovdiv, en Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA. Le leader du groupe cherchera à creuser son avance sur une équipe bulgare qui lutte pour rester dans la course.

L’Islande arrive en Bulgarie en tête du groupe 4, après avoir déjà battu les Bulgares 3-0 plus tôt dans cette campagne. L’équipe d’Arnar Gunnlaugsson s’est distinguée dans le groupe et cherchera à conforter sa position à l’extérieur.

La Bulgarie, entraînée par Atanas Ribarski, occupe la troisième place du groupe et doit obtenir un résultat pour rester dans la course en Ligue des nations. Ses résultats récents ont été contrastés, mais sa victoire contre le Luxembourg lors de son dernier match lui a donné de l’élan avant cette rencontre.

Le match aller, disputé plus tôt ce mois-ci, s’est soldé par une victoire confortable de l’Islande. La Bulgarie devra nettement élever son niveau pour inverser la tendance à domicile.

Bulgarie vs Islande compositions

4-2-3-1
Bulgarie crest
Bulgarie
BGR
Formation
Islande crest
Islande
ISL
4-3-3
team-logoD. NaumovH. PetrovH. PetrovY. StoyanovY. StoyanovS. VelkovS. Velkovteam-logoE. TsenovL. PetkovL. PetkovI. GruevI. Gruevteam-logoA. Kraevteam-logoG. RusevK. BalovK. Balovteam-logoA. IlievH. ValdimarssonH. Valdimarssonteam-logoS. Thordarsonteam-logoV. Palssonteam-logoL. TomassonD. GretarssonD. GretarssonI. Bergmann JohannessonI. Bergmann JohannessonH. HaraldssonH. HaraldssonK. IngasonK. IngasonM. EllertssonM. EllertssonA. GudjohnsenA. Gudjohnsenteam-logoO. Oskarsson
Islande crest
Islande
ISL
4-2-3-1
Bulgarie

Onze de départ

Islande

Remplaçants

Entraineur

  • A. Ribarski
  • A. Gunnlaugsson

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