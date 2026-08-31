Bukayo Saka offre à Arsenal une courte victoire face à un Aston Villa une nouvelle fois décevant

Arsenal a également remporté son deuxième match de cette saison de Premier League. À Birmingham, les Londoniens se sont imposés 0-1 face à Aston Villa, grâce à un but de Bukayo Saka.

La semaine dernière, Arsenal avait lancé sa nouvelle saison par une victoire 3-0 à domicile contre le promu Coventry City. Aston Villa, en revanche, avait lourdement chuté : 4-0 sur la pelouse de Brighton & Hove Albion.

À domicile, l’équipe du manager Unai Emery voulait prendre sa revanche après cette lourde défaite. Elle l’a fait avec notamment Ian Maatsen et le nouveau venu Nicolas Jackson, titularisé pour faire oublier Ollie Watkins.

Avant la pause, Arsenal a eu la maîtrise, mais la plus grosse occasion a été pour Emiliano Buendía. L’attaquant a vu sa tentative s’écraser sur la barre.

Un quart d’heure après le début de la seconde période, Arsenal a cru obtenir un penalty après une faute sur Saka. La VAR est toutefois revenue sur la décision, car la faute avait été commise en dehors de la surface de réparation. Arsenal a donc dû se contenter d’un coup franc, qui n’a rien donné.

Peu après, le but est finalement arrivé. Riccardo Calafiori a glissé le ballon devant le but, avant que Saka ne le pousse au fond : 0-1 pour les visiteurs.

Arsenal n’a ensuite plus vraiment lâché cet avantage. Mieux encore : Aston Villa n’a pas cadré la moindre frappe durant toute la rencontre, si bien que David Raya n’a pratiquement rien eu à faire pour garder sa cage inviolée.