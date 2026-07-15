Buijs suggère à Ihattaren que le moment est parfaitement choisi pour quitter Fortuna

Danny Buijs anticipe un départ éventuel de Mohamed Ihattaren du Fortuna Sittard. Le coach limbourgeois souhaite toutefois que le milieu offensif prenne la bonne décision.

« Je pense que Mo doit partir si une opportunité se présente qui soit vraiment bénéfique pour lui et pour le club. Mais s’il se présente une opportunité qui ne lui inspire pas confiance, il partira juste pour le plaisir de partir. Dans ce cas, je pense qu’il vaut mieux rester et tout donner ici pendant encore un an », a déclaré Buijs mercredi à Ihattaren sur ESPN.

Le joueur lui-même a répété qu’il était prêt à franchir un échelon vers un club de niveau supérieur. Sous contrat à Sittard jusqu’en juin 2027, il n’écarte a priori ni le PSV, ni Feyenoord, ni l’Ajax, même si, pour l’instant, le marché des transferts reste calme.

L’ancien joueur du PSV, de l’Ajax et de la Juventus, entre autres, a disputé 30 matchs sous le maillot du Fortuna la saison dernière, inscrivant six buts et délivrant onze passes décisives.

Buijs aborde lui aussi la dernière année de son contrat. Interrogé sur son avenir au club, il répond : « Je m’y sens très bien. Mais j’ai aussi clairement indiqué qu’il était temps que ce club franchisse des étapes pour se professionnaliser davantage, afin de pouvoir continuer à jouer en Eredivisie. »

« Si je perçois des perspectives d’avenir, un plan de développement et que je m’épanouis pleinement, alors ces éléments seront décisifs », ajoute l’ambitieux Buijs.

L’entraîneur du Fortuna espère poser les bases d’une saison solide en Eredivisie durant la préparation. « À cet égard, je suis heureux que nous disposions de quelques semaines de préparation. L’idéal, c’est d’avoir des fondations sur lesquelles s’appuyer pour construire. Mais en tant que club, nous n’en sommes pas encore là. C’est l’un des objectifs pour les années à venir. »