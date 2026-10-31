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BuijsESPN
Jeroen van Poppel
Traduit par

Buijs explose de colère contre le Feyenoord et hurle quatre mots bien audibles à un homme

Feyenoord vs Fortuna Sittard
Feyenoord
Fortuna Sittard
Eredivisie
D. Buijs

Danny Buijs s’est vivement emporté contre l’arbitre Joey Kooij samedi après-midi, lors du déplacement du Fortuna Sittard sur la pelouse du Feyenoord. L’entraîneur du club limbourgeois est entré dans une colère noire à la 23e minute après une décision de l’arbitre, consécutive à un violent choc entre Rodrigo Guth et l’attaquant du Feyenoord Nacho Ferri.

L’incident s’est produit au milieu de la première période, à De Kuip. Ferri a reculé lors d’un duel aérien et a heurté Guth, qui a été déséquilibré en l’air avant de retomber lourdement sur la pelouse.

Le staff médical du Fortuna Sittard s’est immédiatement précipité auprès du défenseur brésilien pour lui prodiguer des soins. Kooij a, de son côté, décidé de faire reprendre le jeu par un coup franc en faveur du Feyenoord, au grand dam de Buijs.

La décision de l’arbitre a profondément irrité l’entraîneur. « Feyenoord bénéficie de toutes les décisions ! », a crié Buijs en direction du quatrième arbitre, comme on a pu l’entendre sur ESPN.

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Pendant ce temps, Guth recevait des soins du staff médical du Fortuna et semblait initialement en mesure de poursuivre la rencontre. Le Brésilien de 25 ans est revenu sur le terrain, mais il est vite apparu qu’il souffrait trop des conséquences de sa mauvaise chute.

Quelques minutes plus tard, Guth s’est de nouveau écroulé, cette fois dans sa propre surface de réparation. Le défenseur a même semblé cracher un peu de sang. Il est alors devenu évident qu’il ne pouvait pas continuer à jouer.

Buijs a donc été contraint d’effectuer son premier changement après un peu moins d’une demi-heure de jeu. Iván Márquez est entré à la 30e minute à la place de Guth, qui a dû quitter le terrain.

Le Feyenoord a été l’équipe la plus dangereuse en première période et s’est procuré des occasions d’ouvrir le score, notamment par Anis Hadj Moussa, Luciano Valente et Gjivai Zechiël. Les Rotterdamois n’ont toutefois pas su les concrétiser, si bien que les deux équipes ont regagné les vestiaires sur le score de 0-0.

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