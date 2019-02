Buffon : "Si le club est d'accord, j'aimerais rester au PSG la saison prochaine"

Les deux gardiens parisiens étaient en conférence de presse. L'occasion de faire un petit bilan sur la rotation et leur cohabitation.

C'est une première, deux joueurs ont débarqué en conférence de presse ce samedi, au Camp des Loges. Gianluigi Buffon et Alphonse Areola ont répondu aux questions des journalistes sur leur cohabitation, la transmission et le match à Manchester.

La transmission de son expérience

Buffon : Je pense avoir toujours été un élément d’agrégation pour mon équipe mais le plus important pour moi c’est d’avoir le respect et l’estime de mes coéquipiers. C’est important d’avoir un homme de 41 ans dans l'équipe, de me voir m'entrainer avec beaucoup d’enthousiasme. J’essaie de faire mon maximum pour servir tout le monde.

Une année supplémentaire au PSG ?

Buffon : Si le club le veut je resterai bien ici encore une année. Pour l’instant mon objectif c’est Lyon, puis Bordeaux et Manchester ensuite.

L'OL, l'adversaire le plus relevé en Ligue 1 ?

Buffon : Au match aller ils m’ont impressionné et le résultat 5-0 n’était pas juste. Les Lyonnais ont beaucoup de qualités individuelles. En Ligue des Champions ils n’ont jamais perdu, il faut avoir beaucoup de respect.

Areola : Lyon fait partie des grands clubs en France, il faudra être concentré et s’appliquer.

Le PSG peut gagner la Ligue des Champions ?

Buffon : Chaque année j’ai pensé que c’était possible. Mais ça fait 24 ans maintenant que j’essaie de gagner la Ligue des Champions. Tu dois être un peu chanceux mais en ce moment pour nous, c’est un moment particulier car Neymar est blessé et pour nous il est très important. Ces derniers mois il a fait des choses exceptionnelles pour l’équipe et c’est dangereux de ne pas l’avoir.

Areola : Il y a des échéances avant. Mais on sait que c’est une échéance importante, jouer à Manchester. On travaille sur cette dynamique et on essaie d’être prêts pour ce match à Old Trafford.

La rotation des deux gardiens

Buffon : Pour moi le poste de numéro 1 n’est pas un problème. Ce qui est important c’est l’évolution d’Alphonse et de l’équipe. Je veux vivre cette expérience tranquillement et avec enthousiasme. Ce n’est pas important de savoir qui va jouer ou pas, un match de plus ou de moins, ce n'est pas très important.

Areola : On est à disposition du groupe on travaille bien dans la semaine, avec l’entraineur des gardiens et Cibois. On essaie de donner le maximum de nous-mêmes à chaque fois.

La progression d'Areola

Buffon : Alphonse est dans le top niveau parmi les gardiens. Je voudrais lui donner un petit peu d’expérience pour savoir comment affronter certaines situations dans les matches mais aussi en dehors. C’est un bon gars, souvent très bon et j’aimerais qu’il devienne encore meilleur.

Areola : J’ai encore du boulot et c’est un plaisir d’avoir Gigi à mes côtés. C’est mon idole, je le répète donc je ne peux être que content d'évoluer avec lui. Avoir Gigi à côté de moi c’est toujours bon à prendre. Il est humble, c’est un grand monsieur, il donne le meilleur pour l’équipe, ça ne peut être que bénéfique pour moi.

L'arrivée de Paredes

Areola : Leandro est arrivé sur la pointe des pieds mais il va nous faire du bien. Il a déjà montré ses qualités à l’entrainement, il va apprendre le français et ça va bien se passer.

Sabrina Belalmi, au Camp des Loges