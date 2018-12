Buffon revient sur le coup de boule de Zidane en 2006 : "J'ai bien fait de le dénoncer"

De passage sur l'émission Team Duga sur RMC Sport mardi, le gardien italien du PSG, Buffon, est revenu sur le coup de boule de Zizou en 2006.

Invité de l'émission Team Duga sur RMC Sport mardi 18 décembre, Gianluigi Buffon, actuel gardien du PSG et ancien capitaine de la Squadra Azzura, qui avait alors dénoncé le coup de tête asséné par Zidane à Materazzi, est revenu sur cette fameuse finale :

"Ça été très instinctif. Tout s’est passé devant mes yeux et ça a été une chose si forte que ça me semble normal d’avoir fait ce que j’ai fait. Au final, j’ai bien fait parce que Zinedine a tellement gagné avec la France et Madrid qu’on avait besoin d’un peu de bonheur", a raconté Buffon au micro de RMC.