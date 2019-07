Buffon retourne à la Juventus : visite médicale prévue jeudi

Le retour de Gianluigi Buffon à la Juventus est une réalité : la visite médicale du portier est prévue pour demain matin.

Gianluigi Buffon va bel et bien revenir à la . Un an après son départ du club italien, l'emblématique portier des Bianconeri qui a tout remporté avec ce club, hormis la (finaliste à trois reprises) va faire son retour. Le champion du monde 2006 avait laissé la Juventus afin de continuer à avoir du temps de jeu et pour découvrir une nouvelle aventure. Annoncé du côté de Porto et de Flamengo, Gianluigi Buffon va finalement revenir au bercail.

En effet, alors que cela avait débuté par de simples rumeurs concernant un retour de Gianluigi Buffon dans la peau du portier numéro 2 avant de se voir offrir une reconversion au club, la signature de l'Italien est avérée. Le champion du monde 2006 est attendu ce jeudi matin pour passer sa visite médicale et s'engager avec la Juventus pour un contrat d'un an. Un deuxième retour important pour la Juventus après celui de Leonardo Bonucci l'an dernier, lui aussi parti un an, du côté de Milan, voir si l'herbe était plus verte ailleurs.

Un an avant un poste de dirigeant ?

La saison dernière, Gianluigi Buffon a découvert un nouveau championnat en l'occurrence la sous les couleurs du . L'Italien a partagé le poste de gardien de but avec Alphonse Aréola. Si la cohabitation entre les gardiens s'est bien passée, Thomas Tuchel voulait établir une hiérarchie claire cette saison considérant que la situation n'était pas viable. Alors qu'il avait une option dans son contrat et qu'elle était proche d'être levée, Gianluigi Buffon a finalement quitté le PSG après une fin de saison décevante.

Après l'arrivée d'Adrien Rabiot, laissé libre par le PSG, c'est un autre ancien joueur du champion de en titre qui rejoint la Juventus. L'emblématique portier italien, passé par dans le passé, a conseillé a son coéquipier français de rejoindre les Bianconeri et partagera de nouveau le vestiaire avec le milieu de terrain. Il aura également l'occasion d'évoluer avec Cristiano Ronaldo, qui n'était pas encore présent lorsqu'il évoluait sous les couleurs de la Juventus.

Du haut de ses 41 ans, Gianluigi Buffon revient à la Juventus pour endosser le rôle de doublure de Wojciech Szczęsny, qui était sa doublure il y a deux saisons, scellant ainsi l'avenir de Mattia Perin. C'est probablement la dernière saison du géant du football italien avant d'embrasser une carrière de dirigeant, fort probablement du côté de la Juventus. Les larmes de son émouvant départ semblent désormais un lointain souvenir pour les supporters des Bianconeri.