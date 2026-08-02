Dans un long entretien accordé, ce dimanche, au journal « La Gazzetta dello Sport », le gardien historique Gianluigi Buffon, le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection italienne, a laissé entendre que la décision de faire revenir Roberto Mancini comme sélectionneur de la « Squadra Azzurra » n'était pas nécessairement la bonne.

Buffon a déclaré : « Je comprends qu'il puisse y avoir des doutes à l'extérieur, et c'est légitime, mais avoir quelqu'un comme lui à un poste aussi sensible est déterminant en ce moment... » Mais il ne parlait pas ici de Roberto Mancini, le nouveau sélectionneur de l'Italie, mais bien de Claudio Ranieri, qui a été nommé directeur technique de la Fédération italienne de football.

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Le gardien de légende ne semble pas être l'un des plus grands partisans du retour de Mancini, qui avait quitté la sélection en 2023 pour prendre en main l'équipe nationale d'Arabie saoudite.

Buffon a déclaré : « L'objectif principal est de se qualifier pour la Coupe du monde d'ici quatre ans. Et sur cette base, j'aurais choisi Conte, puis Baldini, et ainsi de suite. Mais nous devons avoir le courage de prendre des décisions et la capacité de les faire comprendre à tout le monde, y compris à la presse. »

Il a ajouté : « J'entends souvent la phrase "c'est lui (Mancini) l'homme qu'il faut", sans aucune raison convaincante. Il l'est peut-être, mais ce sont des choix instinctifs et non mûrement réfléchis. Le projet est la priorité, l'homme idéal vient ensuite. »

Buffon a également évoqué l'entraîneur espagnol, Pep Guardiola, que Paolo Maldini et Leonardo avaient tenté de convaincre de diriger la sélection avant leur démission, déclarant : « Son nom à lui seul aurait donné une forte impulsion, et nous en avions besoin. Mais même avec lui, les résultats n'étaient pas garantis. »

Il a par ailleurs révélé que Maldini et Leonardo lui avaient proposé de prendre en charge l'une des sélections nationales : « C'était formidable de discuter avec Maldini et Leonardo, ils m'ont proposé de diriger l'une des sélections nationales... Leur enthousiasme m'a fait hésiter, mais je suis resté ferme. Depuis 1991, je ne me suis pas accordé plus de 20 jours de vacances. Le moment était venu de me consacrer à ceux qui ont dédié leur vie pour moi : ma femme, mes enfants et mes parents. J'ai besoin de recharger mes batteries. »