Les autorités argentines ont transmis aux autorités américaines compétentes une liste d’environ 13 000 pères en défaut de paiement de la pension alimentaire de leurs enfants, afin de renforcer la surveillance et de les empêcher d’assister aux matchs de l’équipe nationale argentine lors de la Coupe du monde 2026, qui se déroulera sur le sol américain. Il s’agit d’une mesure sans précédent destinée à contraindre ces pères à régler leurs arriérés de pension alimentaire avant de pouvoir profiter du plus grand événement footballistique, dans le cadre d’une politique plus large de lutte contre le non-paiement des pensions alimentaires qui touche des milliers de familles dans le pays.

Selon des responsables de Buenos Aires cités par le site « Foot Mercato », cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une coopération judiciaire entre l’Argentine et les États-Unis. La liste servira à refuser l’accès des stades américains accueillant les rencontres de l’Albiceleste aux pères défaillants, afin de les inciter à s’acquitter de leurs obligations financières avant de songer à voyager et à savourer le grand rendez-vous planétaire.

Le maire de Buenos Aires a défendu cette mesure avec fermeté, affirmant que quiconque néglige un devoir fondamental comme subvenir aux besoins de ses enfants doit en assumer les conséquences : « S’ils ne s’occupent pas de leurs enfants, ils n’entreront pas dans le stade. »

La mesure, saluée sur les réseaux sociaux et par plusieurs organisations de défense des droits de l’enfant, est perçue comme un levier efficace pour responsabiliser les parents défaillants. Elle pourrait inspirer d’autres nations confrontées au même fléau.