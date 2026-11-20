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BSC Young Boys - FC Thoune : horaire du coup d’envoi

Super Coupe - Journée 14 21 nov. 2026 - 12:00 Wankdorfstadion

Le BSC Young Boys reçoit le FC Thoune au stade du Wankdorf, à Berne, en Super League suisse.

Les Young Boys doivent défendre leur deuxième place au classement et rester au contact de la tête. L’entraîneur Gerardo Seoane sait qu’une victoire à domicile est impérative.

Thoune se déplace à Berne à la huitième place du classement et a un besoin urgent de points pour réduire l’écart avec les équipes qui le précèdent. L’entraîneur Gian-Luca Privitelli est sous pression.

Les Bernois ont récemment obtenu des résultats contrastés : un nul en match amical contre Lausanne-Ouchy et une victoire en championnat à Lucerne dessinent le portrait d’une équipe en quête de stabilité.

Thoune arrive porté par une victoire 3-1 contre Heart of Midlothian en Ligue Conférence, mais a dû se contenter récemment d’un nul 3-3 contre Bâle.

La rencontre promet des buts : les deux équipes ont récemment montré des faiblesses aussi bien en attaque qu’en défense.

Toutes les informations sur la diffusion et le streaming sont à retrouver ci-dessous.

Les sujets de la semaine : qu’est-il arrivé au BSC Young Boys et au FC Thoune ?

Le BSC Young Boys affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier résultat est un nul sans but contre le FC Stade Lausanne-Ouchy. Auparavant, il s’était imposé 3-2 à Lucerne. La défaite 3-5 contre le FC Zurich, qui a révélé des fragilités défensives, a été particulièrement marquante. Sur ces cinq matches, les Young Boys ont inscrit neuf buts et en ont encaissé huit.

Le FC Thoune compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Le plus récent s’est terminé sur un score de 3-3 contre le FC Bâle 1893. Auparavant, Thoune avait battu Heart of Midlothian 3-1 en Ligue Conférence. Deux défaites, 2-3 contre Lugano et 0-1 contre Hajduk Split, ternissent ce bilan. Thoune a inscrit 13 buts et en a également encaissé 13 sur cette période.

BSC Young Boys - FC Thoune : compositions

BSC Young Boys - FC Thoune : forme

BSC Young Boys - FC Thoune : bilan des confrontations directes

BSC Young Boys - FC Thoune : classements