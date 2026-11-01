Bryan Mbeumo révèle précisément ce qui a mal tourné pour Manchester United lors de son effondrement face à Chelsea

Partager Suivez GOAL sur Google

Bryan Mbeumo assure que Manchester United peut tirer de véritables enseignements positifs de sa récente défaite face à Chelsea, malgré un effondrement frustrant en seconde période à Stamford Bridge. L’attaquant a salué la cohésion du groupe et ses intentions offensives en progrès sous Michael Carrick, après l’expulsion coûteuse de Lisandro Martinez.

Publicité

United s’incline à Stamford Bridge

L’attaquant de United Mbeumo a exprimé sa profonde déception après une défaite difficile face à Chelsea à Stamford Bridge. Les visiteurs ont bien entamé la rencontre, se procurant de belles occasions par l’intermédiaire d’Amad Diallo et de Mbeumo lui-même au cours d’une première période qu’ils ont largement dominée. Mais le match a complètement échappé à l’équipe de Carrick peu après la pause.

Morgan Rogers a ouvert le score à la 50e minute, puis un penalty de Cole Palmer a rapidement doublé l’avance de Chelsea. Ce penalty décisif est intervenu peu après que Martinez a reçu un deuxième carton jaune pour une faute tardive sur Wesley Fofana. Cette expulsion préjudiciable a considérablement compliqué la tâche des visiteurs.

Mbeumo salue la mentalité et la cohésion du groupe

Malgré un résultat final très frustrant, Mbeumo a tenu à souligner l’état d’esprit remarquablement positif affiché par ses coéquipiers. Il a insisté sur le fait que l’ensemble du groupe reste très soudé et pleinement concentré sur la nécessité de redresser la barre sur la scène nationale.

« Beaucoup de déception aujourd’hui, a confié Mbeumo à MUTV. Je pense que nous avons livré un match solide, avec une bonne première période surtout. Tout était au rendez-vous : la mentalité, les efforts. Je pense qu’une victoire va arriver. »

Publicité Publicité

« J’ai le sentiment que tout le monde était uni. Même quand certains ont fait des erreurs, nous étions là pour lui. Quand quelqu’un faisait quelque chose de bien, tout le monde était là pour en tirer quelque chose. »

Related Topics

Expérience télévisuelle Canal+ ✅ Accès à 100 % des 380 matchs de la saison de Premier League en direct et en différé via les chaînes linéaires dédiées (Canal+, Canal+ Foot et Canal+ Sport 360). ✅ Diffusion des plus grandes affiches du week-end en ultra-haute définition avec un flux direct linéaire sans la latence du web. ✅ Accès aux émissions phares d'avant et d'après-match comme le Match of the Day à la française ou le Late Football Club avec les consultants experts de la chaîne. Mensuel dès 29,99 € S'abonner à Canal+

Un rythme offensif retrouvé malgré le résultat

United a éprouvé de grandes difficultés à se créer des occasions franches lors de ses dernières sorties, ce qui rend sa prestation en première période d’autant plus encourageante. Mbeumo a relevé que l’équipe s’était montrée réellement dangereuse en attaque avant que le carton rouge ne change complètement la physionomie du match.

« Nous gardons confiance en tout le monde. Même à dix, nous avons encore ressenti de la frustration à la fin, a expliqué l’attaquant. Mais je pense que nous avons tout donné en équipe aujourd’hui. Peut-être que nous avons simplement manqué quelques occasions. Nous aurions pu prendre l’avantage tôt dans le match, mais c’est un point positif à retenir de cette rencontre. »

Publicité

« Notre organisation était plutôt bonne aujourd’hui, tout comme notre mentalité, comme je l’ai dit. Nous avons manqué d’occasions lors des deux derniers matches, alors que nous en avons eu de belles aujourd’hui. Il y a donc encore des raisons d’être positifs pour les prochains jours. »

Cap sur des rencontres cruciales

Carrick doit désormais remobiliser rapidement son groupe, confronté à un calendrier très chargé et exigeant sur le plan physique. United devra toutefois bel et bien se passer de Martinez après son expulsion coûteuse.

Publicité

L’équipe doit rebondir très vite pour éviter que cette lourde défaite ne brise durablement sa dynamique cette saison. United se tourne désormais vers deux rencontres majeures à venir, face à la Roma et à Aston Villa.