Bryan Linssen (35 ans) plaisante sur l'équipe nationale néerlandaise et la Coupe du monde après avoir joué les héros avec le NEC

Samedi, Bryan Linssen a de nouveau marqué pour le NEC, qui s'est imposé 0-2 à l'extérieur face à l'Excelsior. « Linssen en Oranje », scandait la foule depuis les tribunes de Rotterdam, même si l'attaquant ne semble pas se faire d'illusions quant à la Coupe du monde de cet été.

« Je pense que la Coupe du monde tombe pendant mes vacances, ce qui n’est pas idéal », a déclaré l’auteur du 0-1 pour le NEC lors d’un entretien avec ESPN. « Par hasard, j’ai souscrit une assurance annulation la semaine dernière, mais je ne sais pas si elle s’applique dans ce cas. Je vais vite réserver mon billet. »

À 35 ans, Linssen n’a jamais disputé de match international avec l’équipe nationale néerlandaise. Le Limbourgeois n’a jamais non plus joué pour les Jong Oranje ni pour aucune autre équipe représentative des Pays-Bas.

Linssen se concentre ensuite sur la victoire du NEC sur le terrain de Rotterdam. Les Nijmegenois réalisent une belle saison dans l’Eredivisie, mais ont livré une performance en dessous de leur niveau face à l’Excelsior, qui occupe le bas du classement.

« Il a fallu un peu de temps pour démarrer », reconnaît Linssen, qui fait preuve d’autocritique. « Jusqu’au 0-1, on cherchait nos marques, puis on a pris le contrôle, mais sinon, c’était un match assez ennuyeux, même pour nous. On sentait qu’il n’y avait pas autant d’énergie que d’habitude, mais ce genre de matchs, il faut aussi les gagner. »

En tout cas, Linssen est loin d’avoir dit son dernier mot sur le terrain. L’ailier expérimenté, utilisé comme attaquant par Dick Schreuder, a prolongé son contrat avec le NEC de deux saisons en début de semaine.

« Oui, deux ans de plus. Je me sens bien et je m'éclate, donc je vais continuer encore un moment », a déclaré Linssen, qui se bat avec le NEC pour la deuxième place de l'Eredivisie. L'équipe compte 53 points, tout comme le Feyenoord, même si les Rotterdamois doivent encore affronter le FC Volendam dimanche.