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Blackpool s’est séparé de son entraîneur Ian Evatt après une série de mauvais résultats qui laisse le club juste au-dessus de la zone de relégation en League One. La décision a suscité de nombreuses réactions en ligne en raison de son timing impitoyable : elle est intervenue le jour même où le club avait publiquement célébré les 45 ans de son entraîneur.

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Un licenciement impitoyable à Bloomfield Road

Dans l’un des licenciements d’entraîneur les plus froids de ces dernières années, Blackpool a démis Evatt de ses fonctions. L’annonce est tombée jeudi après-midi, moins de sept heures après qu’un message publié sur les comptes officiels du club sur les réseaux sociaux avait souhaité un joyeux 45e anniversaire à l’ancien défenseur. Ce timing a suscité une vive attention dans le monde du football : le jour de son anniversaire est aussi devenu celui où il a perdu son poste.

Blackpool a confirmé son départ dans un bref communiqué officiel : « Blackpool Football Club annonce qu’Ian Evatt a quitté son poste d’entraîneur après 12 mois à la tête de l’équipe. Le club remercie Ian pour tous les efforts fournis pendant son passage à Bloomfield Road. Steve Thompson prendra l’équipe en charge pour le match de ce week-end, aux côtés de Stephen Crainey, Stephen Dobbie et Steve Banks. »

Une série de mauvais résultats scelle le sort d’Evatt

Si le timing a alimenté les discussions sur les réseaux sociaux, les statistiques éclairent davantage la décision des dirigeants de Blackpool. L’équipe d’Evatt avait connu une chute de forme « alarmante », avec six défaites lors de ses dix derniers matches de championnat. Cette série a laissé Blackpool dangereusement proche de la zone de relégation en League One, une situation que les propriétaires du club ne voulaient plus tolérer à l’approche d’une période hivernale chargée.

Son dernier match à la tête de l’équipe s’est soldé par une courte défaite 1-0 contre l’AFC Wimbledon, sur fond d’informations faisant état d’un important épisode de maladie au sein de l’effectif. Evatt avait indiqué que sa préparation avait été fortement perturbée par un virus ayant touché plusieurs joueurs clés avant le déplacement dans la capitale. Toutefois, le manque de souplesse tactique et son incapacité à tirer le meilleur parti des joueurs créatifs ont finalement pesé davantage que les circonstances atténuantes de ce seul match.

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Une carrière de joueur légendaire écourtée

Ce départ est particulièrement marquant compte tenu du statut de légende d’Evatt auprès des supporters de Blackpool. Lorsqu’il était joueur, il a disputé plus de 250 matches pour le club et a été un pilier de l’équipe qui a gravi les échelons de la League One jusqu’à la Premier League. Il a pris part à deux campagnes de barrages victorieuses, inscrivant son nom dans l’histoire du club bien avant d’envisager d’entraîner à Bloomfield Road.

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Nommé pour succéder à Steve Bruce en octobre 2025, il avait d’abord montré des signes prometteurs, éloignant le club du danger immédiat grâce à une bonne série en décembre. Mais il n’a pas réussi à maintenir cet élan au fil de ses 57 matches à la tête de l’équipe. Tout au long de son passage, il a souvent été freiné par une liste de blessés persistante qui l’a empêché d’aligner son meilleur onze, notamment en défense, où des recrues clés n’ont pas réussi à s’imposer.

À la recherche d’une nouvelle direction

Blackpool doit désormais trouver un nouvel entraîneur. Il s’agira de la huitième nomination à titre permanent depuis que Simon Sadler est devenu propriétaire du club en 2019. Les recherches vont commencer immédiatement, les dirigeants souhaitant trouver une personne capable de stabiliser l’effectif et de faire remonter l’équipe au classement de League One. Pour atteindre ses objectifs ambitieux, le club a besoin d’un entraîneur capable d’instaurer un style de jeu plus constant et de renforcer une défense qui s’est montrée vulnérable tout au long de la saison en cours. Thompson, chargé de l’intérim, devra gérer la situation dans l’immédiat. L’effectif doit maintenant se reconcentrer rapidement sur le match du week-end et laisser derrière lui les remous provoqués par le départ d’Evatt.