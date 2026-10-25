Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, a décidé d'écarter le capitaine de l'équipe, Bruno Fernandes, du onze de départ face à Bournemouth, ce dimanche à Old Trafford, dans le cadre de la huitième journée de Premier League, une décision prise quelques jours après les déclarations du joueur portugais, dans lesquelles il avait critiqué l'approche tactique de l'équipe.

C'est la première fois que Carrick choisit un onze de départ de Manchester United, en Premier League, sans Fernandes, depuis sa prise de fonctions en janvier dernier, et c'est également la sixième fois seulement dans la carrière du joueur dans la compétition où il débute une rencontre sur le banc des remplaçants, selon le réseau de statistiques « Opta ».

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Fernandes avait critiqué la manière de jouer de l'équipe, à la suite de la défaite face au club italien de Côme sur le score de (4-1) en Ligue des champions, soulignant que Manchester United n'avait pas pressé les adversaires en homme à homme, et avait préféré reculer et attendre de récupérer le ballon, ce qui avait offert à l'adversaire plus d'espace et de confiance dans le jeu.

Les chiffres reflètent l'importance de Fernandes dans le dispositif offensif de l'équipe sous la direction de Carrick : il a délivré 14 passes décisives et créé 96 occasions, depuis le premier match de l'entraîneur anglais en janvier, ce qui fait de lui le meilleur pourvoyeur de passes décisives et d'occasions parmi les joueurs des cinq grands championnats européens, au cours de la même période.

Carrick avait insisté, à la suite de la défaite face à Côme, sur le fait que l'exécution des plans tactiques exige des joueurs qu'ils courent et se déplacent dans les deux sens, affirmant que l'équipe ne pourrait pas obtenir de victoires si ses joueurs ne s'y conformaient pas.



