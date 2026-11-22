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Bruno Fernandes est entré dans la dernière année de son contrat avec Manchester United, alors que plusieurs informations font état de son refus de deux offres de prolongation, ce qui jette le doute sur son avenir au sein du club.

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Bruno Fernandes a confirmé avoir reçu une offre de nouveau contrat de la part de Manchester United, tout en précisant que les négociations sont actuellement à l’arrêt.

Le joueur de 32 ans s’apprête à entrer dans les six derniers mois de son contrat actuel, après avoir, selon plusieurs sources, repoussé deux propositions pour rester à Old Trafford.

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Mais l’avenir du capitaine de Manchester United reste flou, entre un début de saison raté et le changement intervenu à la tête de l’équipe.

Mauricio Pochettino a en effet pris le relais de Michael Carrick, avec qui Fernandes assure n’avoir eu aucun différend, malgré sa mise à l’écart du onze de départ le mois dernier.

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L’arrivée de Pochettino a relancé le dossier de l’avenir de l’international portugais, Manchester United pouvant être contraint de le vendre lors du mercato d’hiver s’il veut éviter de le voir partir libre l’été prochain.

Fernandes a assuré qu’il ne se mettrait pas en travers du chemin du club si celui-ci décidait de le vendre, mais il a rejeté les affirmations selon lesquelles il réclamerait un salaire plus élevé ou un contrat plus long.

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« Non, il n’y a pas de négociations en cours. Mais j’ai vu des gens dire que j’avais demandé plus d’argent ou des années supplémentaires de contrat », a déclaré Fernandes à Sky Sports.

L’international portugais a poursuivi : « Si je voulais plus d’argent, je ne serais pas ici. J’avais une destination où j’aurais pu partir et gagner beaucoup plus que ce que je touche à Manchester United. Et j’aurais pu être dans un endroit bien plus chaud que Manchester. »

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Il a ajouté : « Il y a deux étés, il y a trois étés, et l’été dernier, j’ai toujours eu la possibilité de partir, mais j’ai choisi de rester ici à chaque fois. J’ai toujours montré à quel point le club comptait pour moi et à quel point je voulais gagner des titres avec lui. »

Et de poursuivre : « J’ai toujours dit qu’au moment où le club estimera que l’heure de mon départ est venue, je partirai. Je ne serai pas comme certains joueurs, et j’en ai vu beaucoup pendant mes années à Manchester United. Ils restent ici juste pour rester, attendent la fin de leur contrat, puis voient ce qui se passe. »

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Bruno a enchaîné : « En revanche, au moment où le club me dira : “Bruno, il est temps de se séparer”, je serai le premier à franchir la porte. Oui, le club m’a proposé un nouveau contrat, et je pense que cela montre de leur part qu’ils veulent que je reste. Et comme je l’ai dit, il n’y a pas de négociations en cours. »

Il a complété : « Nous avons parlé du contrat à la fin de la saison dernière, puis nous avons continué à en discuter au début de cette saison, mais vu la situation de l’équipe et du club, j’ai mis le sujet de côté, car je ne pense pas que ce soit le bon moment, ni pour moi ni pour le club, de parler de négociations. La priorité aujourd’hui, c’est que l’équipe recommence à gagner des matchs. »

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Fernandes a assuré que son ambition restait de remporter la Premier League et la Ligue des champions avec Manchester United, tout en reconnaissant que l’objectif actuel est de terminer la saison dans le top 4.

Le Portugais s’est également dit enthousiaste à l’idée de travailler sous les ordres de Pochettino, qui avait tenté de le recruter lorsqu’il entraînait Tottenham en 2019.

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S’exprimant avant le match de ce dimanche face à Liverpool en Premier League, Fernandes a ajouté : « C’est quelqu’un (Pochettino) qui aime transmettre énormément d’énergie positive au sein du groupe, il est très positif, fort et exigeant. Il a tout de suite fait comprendre qu’il ne nous laisserait pas ne pas lui donner ce qu’il attend de l’équipe et de chaque joueur. »

Il a conclu : « Il veut que le club connaisse un grand succès, il veut gagner des matchs, et cela se voit très clairement dans sa façon de parler, la sienne comme celle de son staff, et dans leur volonté de nous faire progresser. »