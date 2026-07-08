Bruno Guimarães pourrait avoir disputé son dernier match sous les couleurs de Newcastle United. L’international brésilien a déposé une demande de transfert et souhaite rejoindre Arsenal, qui s’est concrètement intéressé à lui, selon David Ornstein pour The Athletic.

Fin juin, alors que le milieu de terrain disputait encore la Coupe du monde, Arsenal avait déjà manifesté un intérêt concret et transmis une première offre de 64 millions d’euros.

Newcastle a refusé cette première approche, mais l’épisode n’était pas clos pour autant. Guimarães, sous contrat jusqu’en 2028, a désormais fait part de son souhait de partir.

Une position qui tombe à pic pour Arsenal, déterminé à passer à la vitesse supérieure et prêt à faire monter son offre de 64 à plus de 70 millions d’euros.

Âgé de 28 ans, le milieu de terrain a prolongé son contrat jusqu’en 2028 en octobre 2023 ; la clause libératoire de 117 millions d’euros qu’il contenait a toutefois expiré depuis deux ans.

Pour l’instant, Newcastle refuse catégoriquement de le laisser partir, malgré les départs déjà actés d’Anthony Gordon vers le FC Barcelone et de Sandro Tonali vers Tottenham.

Reste à savoir si Newcastle maintiendra sa position. L’an passé, Alexander Isak avait forcé son départ vers Liverpool en boycotant l’entraînement.

Recruté à l’Olympique Lyonnais en janvier 2022 pour un peu plus de 40 millions d’euros, le capitaine a depuis disputé 195 matchs sous le maillot des Magpies, inscrivant 31 buts et délivrant 32 passes décisives.