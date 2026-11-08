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Le milieu d’Arsenal Bruno Guimaraes a qualifié le leader du championnat d’« incroyable » après la victoire difficile d’Arsenal face à Hull City, qui lui permet de conforter sa première place. Martin Odegaard a porté le coup décisif en seconde période, permettant à l’équipe de Mikel Arteta d’aborder la trêve internationale avec une dynamique particulièrement positive.

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Des points arrachés de haute lutte

Martin Odegaard a fait la différence à la 72e minute en venant à bout d’une équipe de Hull accrocheuse, offrant à Arsenal une septième victoire consécutive à domicile. Ce résultat porte à 27 le nombre de points récoltés par l’effectif d’Arteta lors de ses 10 premiers matches de Premier League.

Les locaux ont toutefois dû batailler pour décrocher leur 34e victoire 1-0 en championnat sous les ordres de leur entraîneur actuel. Kai Havertz et Noni Madueke ont gâché de précieuses occasions en face-à-face. Arsenal a également vu ses vives réclamations pour un penalty rejetées après une intervention de Nobel Mendy sur Havertz et a dû défendre son mince avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Guimaraes savoure une forme qui ne faiblit pas

Le milieu brésilien, qui a évolué aux côtés de Declan Rice puis de Mikel Merino dans l’entrejeu, s’est réjoui de la résistance affichée face à une défense adverse tenace. Revenant sur cette rencontre serrée, Guimaraes a salué la régularité de l’effectif.

« Nous avons eu un match difficile, ils nous ont vraiment compliqué la tâche, mais ces chiffres sont impressionnants, a-t-il déclaré. Je suis heureux pour moi, pour l’équipe. Nous allons continuer sur notre lancée. Nous avons été incroyables. »

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Guimaraes a aussi évoqué la détermination du vestiaire à effacer le souvenir encore présent de la défaite 3-0 à Brighton en septembre. « Le message était clair pour nous dans le vestiaire. La dernière fois que nous avons eu une pause, nous avons perdu contre Brighton lors de l’un de nos pires matches de la saison, a-t-il ajouté. Le message, ici, était de partir sur une bonne note et de rejoindre nos sélections heureux. »

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Arteta réclame plus de réalisme offensif

Si Arsenal continue d’engranger des points, Arteta attend encore davantage de sa recrue estivale à 75 millions de livres sterling. L’entraîneur espagnol a reconnu l’influence considérable de Guimaraes, tout en invitant l’ancien joueur de Newcastle à élever encore son niveau.

« Il est bien meilleur, il a eu un impact énorme, il atteint désormais un niveau très élevé, mais nous pouvons encore l’aider à franchir un palier, a déclaré Arteta. J’en suis convaincu, je le lui ai dit dans le vestiaire. Il a pris les choses en main à de nombreux moments du match, mais il a encore beaucoup plus à offrir. »

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Au-delà des performances individuelles, Arteta veut que ses attaquants se montrent plus efficaces. Frustré par les occasions manquées face à une défense regroupée, il a appelé à changer d’approche.

« Nous devons être plus efficaces, a reconnu Arteta. Nous nous sommes retrouvés deux fois en face-à-face avec le gardien, et s’il y avait aussi penalty... Des tirs sont déviés, contrés. Nous devons insister, trouver des moyens d’être plus efficaces et pragmatiques. »

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« Parfois, nous essayons de marquer le but parfait face à des blocs bas, mais nous devons mettre beaucoup plus de désordre que cela. Si nous ouvrons aussi le score bien plus tôt, cela change le match. »

Préserver l’élan pendant la trêve

Les joueurs d’Arsenal vont désormais rejoindre leurs sélections pour la trêve internationale avec une avance confortable en tête du classement. Ils ont ainsi évité le pénible contrecoup de trois semaines subi après la défaite contre Brighton. La capacité d’Arsenal à enchaîner les courtes victoires a posé des bases solides pour sa course au titre.

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À la reprise des compétitions nationales, Arteta cherchera à associer à la solidité défensive de son équipe une attaque plus tranchante. L’effectif tentera d’allier sa combativité retrouvée à une meilleure efficacité offensive pour traverser un calendrier hivernal chargé.