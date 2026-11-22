Partager Suivez GOAL sur Google

Le milieu d'Arsenal Bruno Guimaraes s'est confié sur l'épreuve émotionnelle de son retour à St James' Park, où il a été accueilli par les huées de supporters qui l'adulaient autrefois. Le Brésilien a évolué dans une atmosphère hostile tout au long du match nul d'Arsenal face à Newcastle United (2-2).

Publicité

Un retour glacial dans le Tyneside

Retrouver son ancien club est rarement une expérience simple, mais pour Guimaraes, ce déplacement dans le nord-est de l'Angleterre a été particulièrement éprouvant. Le milieu, figure emblématique de Newcastle pendant quatre ans et demi, a essuyé les huées incessantes du public local à chaque fois qu'il touchait le ballon . L'atmosphère dans le stade est devenue délétère, les supporters cherchant à déstabiliser leur ancien capitaine après son départ très médiatisé plus tôt cette année.

Cet accueil tranchait nettement avec l'affection dont Guimaraes bénéficiait auparavant à Newcastle. Lors de son passage au club, il a joué un rôle décisif dans deux qualifications pour la Ligue des champions et est entré dans l'histoire en devenant le premier capitaine depuis 56 ans à mener l'équipe à un trophée. Toutefois, son transfert estival à Arsenal pour 75 millions de livres sterling, conjugué aux informations selon lesquelles il avait expressément fait part au club de son envie de partir, a manifestement laissé un goût amer aux supporters du Tyneside.

Guimaraes s'exprime sur les réseaux sociaux

Après le coup de sifflet final du match nul (2-2) , Guimaraes s'est exprimé sur ses réseaux sociaux pour revenir sur les événements de la soirée. Il a reconnu la difficulté de jouer dans un contexte aussi tendu face à un club qui avait occupé une place importante dans sa carrière pendant cinq ans. La frustration liée au résultat, qui a fait perdre des points au leader de la Premier League, s'est ajoutée aux déceptions d'une soirée difficile pour le joueur de 29 ans.

« Une expérience différente pour moi aujourd'hui, de retour dans un endroit où j'ai vécu tant de beaux moments au cours des cinq dernières années, a écrit le joueur d'Arsenal sur les réseaux sociaux, dans des propos rapportés par Chronicle Live. Un match aux deux mi-temps très différentes, et la frustration de ne pas avoir pu prendre les trois points dans un endroit où il est toujours difficile de jouer. Il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous continuons d'avancer ensemble, toujours ! »

Publicité Publicité

Des scènes chargées d'émotion après le match

Malgré les huées persistantes pendant la rencontre, le ton a quelque peu changé après le coup de sifflet final. Guimaraes n'a pas regagné directement le tunnel et est resté sur la pelouse pour saluer les supporters encore présents. Si quelques huées ont continué, une partie du public de Newcastle lui a réservé un accueil plus chaleureux, reconnaissant sa contribution au récent renouveau du club avant son départ pour l'Emirates Stadium.

Ce match nul laisse Arsenal en tête du classement, mais la rencontre a mis en lumière la difficulté de gérer des émotions aussi fortes dans une course au titre. Pour Guimaraes, cette soirée a rappelé à quel point le regard porté sur un joueur peut vite changer dans le football, lui qui est passé du statut de héros local à celui de cible des moqueries.

Deux grands rendez-vous attendent Arsenal

Après ce match nul âprement disputé face à Newcastle, Arsenal s'est rapidement tourné vers une série de rencontres décisives. Ce programme chargé débute mardi soir avec le retour du club en Ligue des champions et la réception du Borussia Dortmund, poids lourd allemand, à l'Emirates Stadium. Les matches à enjeu s'enchaîneront dès le week-end : Manchester City se déplacera dimanche pour un choc très attendu entre les deux principaux prétendants au titre de Premier League la saison dernière.