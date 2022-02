Jonas Martin parlait d'une faute professionnelle en fin de match, êtes-vous de cet avis ?

Je n'irai pas jusque-là car notre équipe est encore en apprentissage mais on doit progresser plus vite. On a fait 94 minutes de haut niveau et on gâche tout en une minute car on se laisse griser. On a eu des occasions pendant ce match mais on aurait dû assurer mieux l'équilibre de l'équipe. En face, c'est une grande équipe et de grands joueurs.

Votre plan a vraiment dérangé Paris...

Franchement, je suis déçu pour les joueurs, ils ont respecté parfaitement ce qu'on avait mis en place. Il y a des situations que l'on aurait pu mieux gérer. C'est difficile avec tous les efforts que l'on fait défensivement d'avoir cette lucidité dans les derniers mètres. Ce qui est rageant, c'est de prendre un contre au Parc à la 95e minutes. Ça n'arrive qu'à nous

On a senti que vous aviez demandé du changement en seconde période...

Oui. A la mi-temps, j'ai mis l'accent sur les ballons que l'on récupérait et que l'on n'arrivait pas à valoriser. On l'a aussi bien fait sur la fin de match et c'est peut-être ce qui nous a grisé.

Etes-vous surpris par la performance de Wared Omari ?

Il confirme de match en match et je ne suis pas surpris par ce qu'il fait. Depuis le début de saison, on dit qu'il surprend, qu'il confirme mais il s'entraîne bien, il est sérieux. Ce soir, il a été énorme et très bon dans les sorties de balles.

Quelles sont les solutions pour éviter de reproduire ce genre d'erreurs ?

Il faut accumuler des matchs. Je ne veux pas chercher d'excuses mais on a encore une équipe jeune, en apprentissage et face à des équipes comme le PSG ça ne pardonne pas. Ça doit nous permettre d'avancer dans notre progression. Je trouve regrettable de ne pas valoriser notre bon match par un point ici. Mais ce sont les joueurs, les premiers qui en souffrent.