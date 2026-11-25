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Bruno Fernandes ne veut pas, pour l'instant, parler de son avenir à Manchester United. Le milieu de terrain portugais a suspendu les négociations concernant un nouveau contrat.

Fernandes est sous contrat à Old Trafford jusqu'à la fin de cette saison. Manchester United dispose toutefois d'une option pour le prolonger d'un an, jusqu'à l'été 2028.

Le capitaine de 32 ans affirme avoir déjà refusé deux propositions de contrat. Les discussions sont désormais à l'arrêt, car Fernandes estime que d'autres sujets sont plus importants actuellement.

« Nous devons d'abord commencer à gagner des matches, puis nous pourrons parler d'un contrat », a déclaré Fernandes mardi en conférence de presse. Il a souligné que les résultats et les performances de son équipe le préoccupaient avant tout.

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Le Portugais veut ramener Manchester United à un niveau dont le club puisse être fier. Selon Fernandes, ce n'est pas encore le cas. Il affirme donc se soucier assez peu de son avenir personnel.

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Une rencontre particulière attend Fernandes mercredi. Manchester United affronte le Sporting Portugal, son ancien club, en Ligue des champions. Pour le milieu de terrain, ce sera un retour auprès du club où il a joué entre 2017 et 2020.

Fernandes souligne qu'il veut évoluer au plus haut niveau européen. Il est fier de ce qu'il a accompli à Manchester United et espère avoir de nouvelles occasions de se montrer en Ligue des champions cette saison. Pourtant, depuis son arrivée à Old Trafford, il n'a disputé qu'un seul match à élimination directe dans cette compétition.

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C'était en 2022, lorsque l'Atlético de Madrid avait pris le dessus sur Manchester United. Les Diables rouges connaissent actuellement une campagne en dents de scie. Ils ont obtenu six points lors de leurs quatre premiers matches. Le club est ainsi en bonne voie pour se qualifier pour les barrages.

Le match contre le Sporting sera le premier de Manchester United en Ligue des champions sous les ordres de Mauricio Pochettino. Le manager argentin a récemment été nommé pour succéder à Michael Carrick, limogé. Son premier match de Premier League s'est soldé dimanche par une douloureuse défaite 4-0 contre Liverpool.