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Bruno Fernandes a adressé un message à Michael Carrick après son licenciement par Manchester United. Malgré un désaccord public sur l’orientation tactique de l’équipe ces dernières semaines, le capitaine du club a été le premier à lui rendre hommage, alors que Manchester United entame la recherche d’un nouvel entraîneur principal permanent pour diriger l’équipe première.

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Carrick limogé après un début de saison catastrophique

Manchester United s'est séparé de Carrick jeudi après un match nul 4-4 contre Aston Villa. Cette décision intervient après un début de saison frustrant et met brusquement fin au mandat de l'entraîneur à Old Trafford.

Malgré une bonne fin de saison précédente, la direction du club a finalement estimé qu'un changement d'entraîneur était nécessaire pour atteindre ses objectifs. Ce limogeage fait suite à une période tendue en interne, marquée par des résultats irréguliers et des frictions internes largement médiatisées.

Fernandes et Maguire rendent hommage à Carrick

Après l'annonce de son départ par le club, Fernandes a publié un bref message d'adieu dans sa story Instagram. Le milieu portugais a partagé une photo de lui serrant la main de son ancien entraîneur, accompagnée de ces quelques mots : « Merci pour tout, coach. »

Le joueur de 32 ans n'est pas le seul cadre de l'équipe à avoir réagi à ce départ. Harry Maguire a été le premier joueur de Manchester United à réagir publiquement à la nouvelle, écrivant : « Tu resteras toujours une légende. Respect. Merci. »

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Désaccords tactiques et incertitude contractuelle

Ce bref hommage de Fernandes intervient après un récent différend entre le capitaine et son ancien entraîneur. Le mois dernier, le joueur de l'année en titre de la PFA avait ouvertement critiqué les choix tactiques de Carrick après une lourde défaite 4-1 contre Côme en Ligue des champions.

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À la suite de ce désaccord, Fernandes n'avait pas été retenu pour un match de Premier League contre Bournemouth. Si les deux hommes se sont entretenus pour apaiser les tensions au centre d'entraînement de Carrington, Carrick a finalement été démis de ses fonctions quelques semaines plus tard.

En dehors du terrain, l'avenir de Fernandes à Old Trafford reste lui aussi incertain. Il aurait refusé une deuxième offre de prolongation de contrat du club. Son contrat actuel expirant l'été prochain, Manchester United doit négocier un nouvel accord avant janvier, mois à partir duquel le milieu pourra discuter avec d'autres clubs susceptibles de le recruter.

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Manchester United vise Pochettino pour succéder à Carrick

Après le départ de Carrick, la direction de Manchester United cherche à nommer un successeur permanent aussi vite que possible. Le club a identifié Mauricio Pochettino, ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea, comme l'un des principaux candidats au poste.

Pochettino est actuellement sélectionneur des États-Unis. Obtenir la venue de l'Argentin sera la priorité de Manchester United, qui cherche à sauver sa saison sur la scène nationale et à stabiliser son vestiaire.