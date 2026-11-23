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Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, s’apprête à retrouver le stade Jose Alvalade cette semaine. Ce sera son premier match contre le Sporting CP depuis son transfert très médiatisé en 2020. Le milieu de terrain devra mener une équipe de Manchester United en difficulté face à un adversaire portugais qui brille actuellement en compétition européenne.

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Un retour chargé d’émotion à Lisbonne

Ce prochain match de Ligue des champions marque une étape importante pour Fernandes, qui s’est imposé comme une star européenne durant son passage prolifique à Lisbonne. Auteur de 64 buts en 137 matches avec le Sporting CP, l’international portugais reste très apprécié des supporters du club. Ce sera la première fois qu’il affrontera son ancien club en compétition depuis son départ pour Old Trafford il y a près de cinq ans.

Malgré l’enjeu de la rencontre, les retrouvailles devraient se dérouler dans un climat de respect mutuel. Fernandes n’a jamais caché son attachement profond au club qui lui a servi de tremplin vers la Premier League. « Je ressens beaucoup de bonheur et de gratitude pour tout ce que j’ai vécu au Sporting », a déclaré le capitaine sur le site officiel du club. « C’est un club pour lequel j’ai énormément d’affection et une immense passion. Il aura toujours une place dans mon cœur. »

Manchester United en difficulté face à un adversaire redoutable

La tâche s’annonce ardue pour Manchester United, tant le Sporting CP a bien entamé sa campagne européenne. Le club lisboète a remporté trois de ses quatre premiers matches de Ligue des champions, affichant une régularité et une discipline tactique qui ont fait défaut à Manchester United cette saison. Pour Fernandes, il ne s’agira que de son deuxième match officiel contre un adversaire portugais depuis son arrivée à Manchester United, après un match nul mouvementé contre Porto (3-3) plus tôt cet automne.

Les choix tactiques de Manchester United sous Pochettino sont remis en question, notamment après la récente débâcle contre Liverpool . Malgré les mauvais résultats, Fernandes a publiquement défendu les efforts de l’effectif et la philosophie de l’entraîneur. « Le résultat ne le montrera pas et masquera beaucoup de bonnes choses que l’équipe a faites », a-t-il souligné.

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Pochettino croit son équipe capable de répondre aux critiques

Avant ce match crucial contre le Sporting CP, Pochettino a lancé un appel à la mobilisation, assurant que son équipe ferait de sa récente défaite un point de départ plutôt qu’une excuse. Malgré les vives critiques de la semaine écoulée, l’entraîneur ne se laisse pas troubler par ce qui se dit à l’extérieur et souligne que le vestiaire a bien géré la situation.

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« Ce n’était pas une semaine difficile. Je pense que nous avons très bien géré la situation et ce n’est pas une excuse. Il ne s’agit pas de chercher une excuse. Nous devons progresser. Nous sommes ici pour essayer de progresser tous ensemble et réussir. Hier, quelqu’un m’a dit qu’un voyage de 1 609 kilomètres commence par un pas. Ce pas ne nous mène peut-être pas plus haut, mais je pense que nous devons faire [le point] après cette défaite. Je pense que c’est un début et [que nous devons] continuer », a-t-il déclaré.

Une absence au milieu qui accroît la pression sur Fernandes

Pour compliquer encore la tâche de Manchester United, plusieurs joueurs clés manqueront le déplacement au stade Jose Alvalade. Le milieu de terrain Manuel Ugarte, qui se réjouissait lui aussi de retrouver le Sporting CP, est forfait : il poursuit sa convalescence après une opération du genou. L’absence du combatif Uruguayen laisse un vide important dans l’entrejeu et accroît encore la pression sur Fernandes, qui devra dicter le rythme face à ses anciens coéquipiers.

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L’histoire montre toutefois que Fernandes sait gérer la pression lorsqu’il joue au Portugal. Durant son passage au Sporting CP, il s’était montré efficace contre le Boavista, son ancien club formateur, inscrivant trois buts en cinq confrontations.