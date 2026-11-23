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Bruno Fernandes a livré une analyse surprenante de la lourde défaite de Manchester United à Anfield. Malgré le revers 4-0 contre Liverpool, il se dit fier de ses coéquipiers. Selon le capitaine, le score final masque plusieurs « bonnes choses » accomplies par son équipe, qui a joué à dix pendant la majeure partie du match.

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Une expulsion précoce précipite la débâcle à Anfield

L'après-midi de Manchester United a tourné au cauchemar avant même la dixième minute, lorsque Leny Yoro a reçu un carton rouge. Liverpool en a immédiatement profité pour prendre deux buts d'avance dès la 13e minute.

Après l'humiliation subie à Anfield en 2023 (7-0), Fernandes a vu l'équipe de Mauricio Pochettino lutter pour éviter une nouvelle déroute historique. Le manque d'efficacité des joueurs de Liverpool a limité l'ampleur du score avant que deux buts en seconde période ne scellent une défaite 4-0.

Fernandes fulmine contre l'expulsion, mais salue le courage de son équipe

Le meneur de jeu portugais, qui a mis en suspens les discussions sur son contrat avec le club , était furieux de l'expulsion de Yoro. Selon lui, le contrôle trop long d'Alexander Isak signifiait que ce dernier ne maîtrisait pas le ballon. « Aujourd'hui, on ne peut pas donner un carton rouge. On nous montre très clairement que si le joueur ne contrôle pas le ballon, ce n'est jamais un carton rouge », a-t-il déclaré.

Malgré sa frustration, le capitaine a délaissé le ton très critique de ses récentes interviews d'après-match pour saluer le courage de son équipe. « Nous nous sommes quand même créé beaucoup d'occasions pour essayer de faire quelque chose dans ce match, même à un joueur de moins, a-t-il dit. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à éviter deux buts supplémentaires en seconde période. Nous avons été très courageux. Par moments, nous avons perdu le ballon, mais nous essayions de jouer, de faire quelque chose dans ce match. Nous n'avions pas peur. »

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« À certains moments, nous avons peut-être même un peu trop cherché à jouer, et nous avons fini par encaisser des buts. Mais je préfère cela, voir mon équipe avoir confiance et mettre en pratique les idées de jeu que nous voulons suivre, plutôt que de simplement défendre et d'avoir peur de ce que nous pouvons faire. »

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Fernandes a néanmoins insisté sur le fait que l'état d'esprit du groupe donne de l'espoir. « C'est très douloureux, ça fait très mal. Venir chez nos rivaux et perdre, c'est toujours difficile à accepter. Nous traversons une période difficile, mais nous sommes les seuls à pouvoir nous sortir de cette situation. Tout le monde a fait beaucoup d'efforts. Le résultat ne le montrera pas et masquera beaucoup de bonnes choses réalisées par l'équipe », a-t-il déclaré.

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Soulignant la résistance de son équipe, le capitaine a ajouté : « On veut obtenir des résultats, mais aujourd'hui, cela n'a pas été possible pour nous. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons analyser, et j'ai vu beaucoup de caractère dans cette équipe. Le résultat ne le montrera pas, mais je suis très fier de tous ceux qui sont dans le vestiaire. »

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