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Les propos du Portugais sont un signal clair : un retour en Serie A est une option concrète, Millan et la Juve sont à l’affût.

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L’AC Milan et la Juventus y croient désormais vraiment. Bruno Fernandes sort du silence et fait le point sur la prolongation de son contrat avec Manchester United : « Les négociations concernant mon contrat sont à l’arrêt. Nous ne négocions pas actuellement », a déclaré le milieu portugais à Sky Sports England. L’ancien joueur de Novara et de l’Udinese est sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, avec une option permettant au club de le prolonger d’une saison supplémentaire.

SES DÉCLARATIONS : À ce sujet, Bruno Fernandes précise : « Le club m’a proposé une prolongation, mais j’ai décidé d’attendre et de tout mettre en suspens. On pense au terrain ». Et d’ajouter : « Si j’avais voulu partir, j’aurais pu le faire l’été dernier, il y a deux ans, il y a trois ans… J’avais des offres importantes et j’aurais pu partir pour gagner beaucoup plus. J’ai toujours choisi de rester. »

Enfin, le milieu fait savoir à son club qu’il ne veut pas créer de problèmes avec ce choix : « Si United ne veut plus de moi, je partirai tout de suite sans attendre la fin de mon contrat. Je ne créerai jamais de problèmes. »

L’AC MILAN ET LA JUVENTUS Y CROIENT : Le Portugais a été associé à l’AC Milan et à la Juventus, qui prennent désormais cette piste au sérieux. Son contrat expire en juin 2027, avec une option de prolongation d’un an pour le club anglais, et il dispose d’une clause libératoire de 60 millions d’euros.